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У Вознесенську відбувся автопробіг на підтримку військовополонених і зниклих безвісти

Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада

У суботу, 1 березня, у Вознесенській громаді відбувся автопробіг та мирна акція-нагадування про військовополонених.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

Колона автівок, прикрашених синьо-жовтими стягами та прапорами з зображенням військовополонених та зниклих безвісти проїхалася містом. На фініші учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів та невинних жертв російської війни. В акціх прийняли участь близько 400 людей.

На завершення пастир-капелан церкви «Спасіння» Валентин Васильєв закликав усіх не здаватися, боротися за правду, бути голосом наших захисників і молитвою підтримав військовополонених, зниклих безвісти та наших захисників.

Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська радаАкція на підтримку військовополонених. Фото: Вознесенська міська рада

Зазначимо, що в Миколаєві, як і в більшості міст України, містяни щонеділі виходять на мітинг з нагадуванням про те, що в російському полоні знаходяться тисячі українських військовослужбовців.

«Байдужість — це зброя, яка вбиває українців», «Рабство починається з мовчання. Всюди кричи про полонених», «Поки ви плануєте майбутнє, вони мріють повернутись в теперішнє» — заклики, з якими десятки миколаївців нагадують співгромадянам про полонених внаслідок російської агресії.

Так, 23 лютого у Миколаєві відбулася чергова щотижнева акція-нагадування про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти. На мітинг вийшли понад 100 людей — серед них рідні та близькі захисників, а також небайдужі містяни.

Нагадаємо, під час обміну 5 лютого з російського полону вдалося звільнити 25 миколаївських морських піхотинців, які обороняли Маріуполь. Під час обміну у січні Україні вдалось повернути вісьмох миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь».

Загалом у 2024 році із російського полону вдалося повернути 1358 українців. Всього відбулось 11 обмінів.

 

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