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Вища рада правосуддя звільнила ще трьох суддів, один з них з Одеси

Вища рада правосуддя звільнила ще трьох суддів. Фото: Вища рада правосуддя звільнила ще трьох суддів. Фото: «МикВісті»

Вища рада правосуддя підтримала відставку ще трьох суддів.

Про це повідомляє «Закон і Бізнес».

Зокрема, згідно з поданими заявами, Рада звільнила у відставку:

  • Катерину Аркатову — з посади судді Дзержинського районного суду міста Харкова;
  • Віталія Войтюка — з посади судді Господарського суду Рівненської області;
  • Віктора Дяченка — з посади судді Суворовського районного суду міста Одеси.

Зазначається, що від початку року Вища рада правосуддя уже звільнила 48 суддів, із них 37 — у відставку, одного — за власним бажанням, а 10 — за вчинення істотного дисциплінарного проступку або через непроходження кваліфікаційного оцінювання.

Нагадаємо, що у січні цього року Вища рада правосуддя звільнила суддю Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Олександра Мельничука.

Також раніше Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні проступки та порушення етичних норм. 

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