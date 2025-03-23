ЗСУ звільнили село Надія на кордоні Харківщини та Луганщини, скриншот з відео

Українські військові Третьої штурмової бригади відновили контроль над селом Надія, розташованим на межі Харківської та Луганської областей. Операція тривала 30 годин, під час яких бійці звільнили три квадратні кілометри території.

За словами командира Третього Армійського Корпусу Андрія Білецького, росіяни витратили два місяці на захоплення цього населеного пункту, залучивши 752-й і 254-й механізовані полки 20-ї армії РФ.

Аналітики DeepState підтвердили звільнення Надії, зазначивши, що наприкінці лютого – на початку березня росіяни взяли село під контроль, однак не змогли розвинути подальший успіх, попри постійні атаки на українські позиції.

Слід зазначити, що Луганська область залишається найбільш окупованим регіоном України — станом на 2024 рік Росія контролює понад 90% її території.

Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Володимир Фокін у коментарі «Українській правді» зазначив, що контроль над селом Надія дає можливість ефективно тримати під вогневим контролем річку Чорний Жеребець і населені пункти Райгородка та Джерельне, які знаходяться під окупацією.

«Загалом ми вирівняли смугу оборони та отримали більш вигідні позиції для оборони», — зазначив він.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що 21 березня українські Повітряні сили завдали удару по зведеній роті забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ у Дніпрянах на тимчасово окупованій території Херсонської області. Знищено російські плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення з технічними засобами.