ЗСУ знищили чотири російські вертольоти в Бєлгородській області

Українські військові завдали ракетного удару по стоянці російських вертольотів Мі-8 та Ка-52 у Бєлгородській області.

Як повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, операцію провели у взаємодії з Головним управлінням розвідки, ракетними військами та артилерією. Для удару застосували боєприпаси до HIMARS, кожен з яких містить 180 тисяч вольфрамових уламків.

У результаті знищено два ударні вертольоти Ка-52, які використовують для розвідки та атак, а також два транспортні Мі-8, що перевозили особовий склад та вантажі. Вертольоти розміщувалися на замаскованій позиції для швидкого переміщення та атак на українські сили.

Станом на 24 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення 335 російських гелікоптерів від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що 21 березня українські Повітряні сили завдали удару по зведеній роті забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ у Дніпрянах на тимчасово окупованій території Херсонської області. Знищено російські плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення з технічними засобами.