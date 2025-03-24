  • понеділок

    24 березня, 2025

  • 9.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 9.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЗСУ знищили чотири російські вертольоти в Бєлгородській області

Мі-8, фото: warriors.fandom.comМі-8, фото: warriors.fandom.com

Українські військові завдали ракетного удару по стоянці російських вертольотів Мі-8 та Ка-52 у Бєлгородській області.

Як повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, операцію провели у взаємодії з Головним управлінням розвідки, ракетними військами та артилерією. Для удару застосували боєприпаси до HIMARS, кожен з яких містить 180 тисяч вольфрамових уламків.

У результаті знищено два ударні вертольоти Ка-52, які використовують для розвідки та атак, а також два транспортні Мі-8, що перевозили особовий склад та вантажі. Вертольоти розміщувалися на замаскованій позиції для швидкого переміщення та атак на українські сили.

Станом на 24 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення 335 російських гелікоптерів від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що 21 березня українські Повітряні сили завдали удару по зведеній роті забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ у Дніпрянах на тимчасово окупованій території Херсонської області. Знищено російські плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення з технічними засобами.

Останні новини про: Війна в Україні

В Саудівській Аравії почались переговори української та американської делегацій
Росіяни обстріляли три громади на Миколаївщині, пошкоджено склад лікарні та квартиру
Росія обстріляла 33 населені пункти Херсонщини: є поранені та руйнування
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук
новини

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Світлана Іванченко
новини

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

Даріна Мельничук
новини

З бюджету Миколаєва торік виділили ₴7,6 млн на ремонт укриттів в школах та дитсадках

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Росія обстріляла 33 населені пункти Херсонщини: є поранені та руйнування
Росіяни обстріляли три громади на Миколаївщині, пошкоджено склад лікарні та квартиру
В Саудівській Аравії почались переговори української та американської делегацій

Росіяни обстріляли три громади на Миколаївщині, пошкоджено склад лікарні та квартиру

В роботі систем «Укрзалізниці» стався збій через кібератаку: відновлення триває

У Миколаєві трамваї №11 тимчасово їздитимуть за новим маршрутом