Віцемер Миколаєва Петров вважає, що зруйнована арка в «Казці» не є обʼєктом авторського права

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров. Архівне фото: МикВісті

Заступник Миколаївського міського голови з гуманітарних питань Анатолій Петров вважає, що огородження та центральна арка на вході у містечко «Казка» не є обʼєктом авторського права, яке належить родині архітектора Вадима Попова.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті» «Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан».

Зокрема на питання про те, чи погоджувався демонтаж конструкції арок зі сторони вулиці Соборної з власниками прав на архітектурний твір, віцемер заявив, що авторське право не поширюється на огороджувальні елементи дитячого містечка.

«Комплекс вхідних арок (інв.101310009) є частиною загальної огорожі та не є об'єктом авторського права», — відповів віце-мер Анатолій Петров.

Реклама

Хоча демонтована діячами культури вхідна арка дитячого містечка «Казка» виконана в єдиному архітектурному стилі з іншими елементами ансамблю. Такі ж арки можна побачити навколо амфітеатру та інших частин містечка. Це підтверджує, що аркові конструкції є частиною цілісної архітектурної концепції, розробленої Вадимом Поповим, і не є окремим або чужорідним елементом.

Сьогодні спадкоємицею авторських прав є дружина та співаторка проєкту Ольга Попова. Однак ні з ким з представників родини Попових влада не погоджувала знесення конструкції.

— Вадима Павловича вже немає…. А до мене не зверталися, — розповіла у розмові з «МикВісті» Ольга Попова.

Зазначимо, що на посаду віцемера Анатолій Петров був призначений після місцевих виборів у 2020 році. До цього він обіймав посаду голови Баштанської районної ради.

Як відомо, аварійну арку при вході до дитячого містечка «Казка» демонтували 11 березня. Раніше на її стан скаржилися місцеві мешканці, побоюючись, що конструкція може обвалитися.

Нагадаємо, що миколаївці поскаржились, що у дитячому містечку «Казка» зграя собак «кидалася на перехожих з колясками». Тодішня директорка Наталія Демчишина назвала цю ситуацію винятковою та повідомила, що на території дитячого простору немає охорони від бюджетної установи.

Після цієї ситуації містяни поскаржились на вхід у містечка з боку вулиці Соборної, який знаходиться в аварійному стані. Там потріскались колони і подекуди від них відпадають цілі шматки бетону.

Вхід не огородили і за три дні після публікації новини. Станом на 4 лютого миколаївці продовжили ним користуватись, попри потенційну небезпеку.

6 лютого також стало відомо, що директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Демчишина звільнилась з займаної посади. Лише 7 лютого працівники містечка перекрили вхід стрічкою.