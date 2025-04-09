Відпочинок на Мальдівах, п’ять будинків та землі: що у декларації депутата Миколаївської облради Шевченка

Депутат Миколаївської обласної ради від партії «Слуга народу» Віталій Шевченко, фото: ПН

Родина депутата Миколаївської обласної ради від партії «Слуга народу» Віталія Шевченка витратила 486 тисяч гривень на відпочинок на Мальдівах у 2024 році.

Про це йдеться у декларації депутата, що опублікована у Єдиному державному реєстрі, пишуть «МикВісті».

Інформацію про поїздку на Мальдіви з приміткою «відпочинок» депутат обласної ради Віталій Шевченко вказав у розділі «видатки та правочини» своєї декларації. Він також зазначив, що відпочинок відбувся у лютому 2024 року.

Водночас депутат задекларував 5 нових земельних ділянок, загальною площею 1,03 гектари, та 5 нових житлових будинків, загальною площею 257,7 квадратних метрів. Усю цю нерухомість депутат придбав торік у селі Малодворянка Миколаївської області за близько 200 тисяч гривень.

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Журналісти запитали у депутата про те, як йому вдалося придбати таку кількість об’єктів нерухомості за невисокою ціною.

— Я купив їх (обʼєкти нерухомості, — прим.) на дивіденди. Це старі напіврозвалені будинки у селі, тому така ціна. А земельні ділянки я купив у попереднього власника. Я прийшов до нотаріуса, де мені сказали що скільки коштує і заплатив, — сказав Віталій Шевченко журналістам видання Nikcenter.

Родина депутата торік отримала 4,5 мільйона гривень дивідендів від ТОВ «Гнейс-С». Водночас Віталій Шевченко отримав 162,5 тисячі гривень пенсії, а його дружина Людмила — 35,3 тисячі гривень. Дружина депутата також отримала у 251,8 тисячі гривень зарплати від ТОВ «Гнейс-С».

Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Гнейс-С» є сам депутат Віталій Шевченко, свідчать дані аналітичної системи YouControl.

Компанія займається виконанням бюджетних замовлень з 2021 року — відтоді, як Віталій Шевченко був обраний депутатом Миколаївської обласної ради.

Як і у попередні роки, депутат також задекларував 14 земельних ділянок загальною площею більше 620 тисяч квадратних метрів. Усі вони знаходяться у Миколаївській області: селах Бузьке, Софіївка, Трикрати, Вознесенськ, Новий Буг, Розанівка.

Він також має у власності три квартири у Вознесенську, загальною площею 175,8 метрів квадратних, а ще — 6,4 тисячі квадратних метрів нежитлового приміщення у Кривому Розі та будинок у Малодворянці на 53,2 тисячі квадратних метрів.

А його дружина має у власності три земельні ділянки у селі Розанівка Миколаївської області, загальною площею 47,2 тисячі квадратних метрів. Вона також є власницею трьох квартир у Кривому Розі, загальною площею 168,7 квадратних метрів.

Також депутат задекларував дві автівки: Lincoln Town car 2008 року випуску та Touareg Elegance 3/0 V6 TDI 2020 року випуску. Їх загальна вартість на момент купівлі складає 2,8 мільйона гривень.

Читайте також, що задекларували у 2024 році мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та його заступники, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та його заступники, а також голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

А також — що зазначено у деклараціях голів районних державних адміністрацій у Миколаївській області та голів районних адміністрацій Миколаєва.