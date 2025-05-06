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Молодіжні ГО просять не ліквідовувати управління молоді у новій структурі мерії Миколаєва

Мер Олександр Сєнкевич з молоддю на відкритті Українсько-данського молодіжного дому у Миколаєві, фото: «МикВісті»Мер Олександр Сєнкевич з молоддю на відкритті Українсько-данського молодіжного дому у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Молодіжні громадські організації просять не ліквідовувати Управління молодіжної політики у новій структурі виконавчих органів Миколаївської міської ради. 

Відповідні звернення до депутатів міської ради направили громадські організації «Крила» та «Потрібні тут», благодійні фонди «Вітри змін» та «Від спільного бачення до спільних дій», а також Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв обласної ради. Ці документи є у розпорядженні редакції «МикВісті».

Звернення благодійного фонду «Від спільного бачення до спільних дій» до депутатів міської радиЗвернення благодійного фонду «Від спільного бачення до спільних дій» до депутатів міської ради
Звернення благодійного фонду «Від спільного бачення до спільних дій» до депутатів міської радиЗвернення благодійного фонду «Від спільного бачення до спільних дій» до депутатів міської ради

Громадські організації вважають, що це може знизити рівень їх підтримки та ускладнити реалізацію спільних ініціатив. 

«Молоді люди змушені шукати можливості для розвитку, освіти, працевлаштування та самореалізації в інших містах або країнах. Це серйозний виклик, що вимагає рішучих дій з боку місцевої влади. Саме тому особливо важливо зберігати та розвивати інституції, що працюють з молоддю», — вважають молодіжні ГО.

Вони також просять залучити громадськість до обговорення подальших рішень щодо структури Управління.

Звернення Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв обласної ради до депутатів міської радиЗвернення Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв обласної ради до депутатів міської ради
Звернення громадської організації «Крила» до депутатів міської радиЗвернення громадської організації «Крила» до депутатів міської ради
Звернення благодійного фонду «Вітри змін» до депутатів міської радиЗвернення благодійного фонду «Вітри змін» до депутатів міської ради

Водночас в коледжі культури і мистецтв переконані, що реорганізація управління може ускладнити комунікацію між молоддю і владою, зменшити підтримку молодіжних ініціатив, а також призведе до втрати платформ для неформальної освіти, розвитку лідерських навичок та практичного досвіду.

Звернення громадської організації «Потрібні тут» до депутатів міської радиЗвернення громадської організації «Потрібні тут» до депутатів міської ради
Звернення громадської організації «Потрібні тут» до депутатів міської радиЗвернення громадської організації «Потрібні тут» до депутатів міської ради
Звернення громадської організації «Потрібні тут» до депутатів міської радиЗвернення громадської організації «Потрібні тут» до депутатів міської ради

Нагадаємо, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання. 

Найближчим часом Олександр Сєнкевич планує представити свої напрацювання депутатам міської ради, а уже в травні винести це питання у «сесійну залу» — на затвердження.

У січні 2024 року мер повідомив, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази. 

Це пов'язано з тим, що Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від «військового» податку, 64% з яких залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. 

Водночас місто разом з фахівцями «Ernst & Young» працювало над реорганізацією та оптимізацією роботи органів виконавчої влади. Одним з таких прикладів — має стати обʼєднання департаменту архітектури та управління земельних ресурсів.

У листопаді 2024 року повідомлялось, що депутатам міської ради вчергове пропонують розглянути проєкт рішення, який передбачає скорочення кількісного складу виконавчого комітету. Його не підтримала профільна комісія міськради з питань законності

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