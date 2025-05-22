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Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі «тисяча на тисячу»

Повернення українського військового полоненого з РФ. Фото: Володимир ЗеленськийПовернення українського військового полоненого з РФ. Фото: Володимир Зеленський

Незабаром може відбутись обмін полоненими між Україною та Росією. Офіційний Київ вже передав Москві новий список.

Про це повідомив заступник голови Коордштабу Андрій Юсов, передає «Укрінформ».

— Можу підтвердити факт передачі списків російській стороні наших військовополонених, — сказав Андрій Юсов.

В той же час, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія свій список вже передала Україні, а згодом отримала такий самий список від Києва, повідомили російські ЗМІ.

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Нагадаємо, що Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».

Після переговорів президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.

Українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч під час переговорів у Стамбулі 16 травня.

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