З початку року на Херсонщині зареєстрували 716 нових бізнесів

Відкриття нових ФОПів. Фото: SMARTFIN.UA

На Херсонщині у січні-квітні 2025 року у Херсонській області зареєстрували 716 нових суб’єктів господарювання.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Із загальної кількості нових бізнесів 662, або 92%, отримали статус фізичної особи-підприємця, ще 54 — стали юридичними особами.

Нагадаємо, що в Україні цьогоріч закрилось на 37 тисяч 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 тисяч 166 більше, ніж закрилось.