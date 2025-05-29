Екологи вимагають від селищної ради на Миколаївщині прибрати стихійне сміттєзвалище біля Миролюбового

Несанкціоноване сміттєзвалище поблизу селища на Миколаївщині. Фото: Держекоінспекція

Поблизу селища Миролюбове, що входить до Воскресенської громади Миколаївського району, виявили несанкціоноване сміттєзвалище.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Сміття виявили завдяки зверненню через електронний сервіс «Екозагроза». Під час обстеження інспектори зафіксували відходи різного походження — побутове сміття, органіку, деревину, пластик, пакування та залишки інфраструктури.

Зазначається, що екологи направили лист до Воскресенської селищної ради з вимогою вжити заходів реагування.

Несанкціоноване сміттєзвалище поблизу селища на Миколаївщині. Фото: Держекоінспекція Несанкціоноване сміттєзвалище поблизу селища на Миколаївщині. Фото: Держекоінспекція

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

У вересні 2024 року під час сесії Миколаївської міськради депутати підтримали рішення про затвердження порядку функціонування комплексу з сортування побутових відходів у Миколаєві.

Наразі у Миколаєві готуються до запуску майданчика для тимчасового зберігання відходів руйнації. Його почнуть тестово експлуатувати з 1 травня протягом 45 днів.

Крім того, у Миколаєві вже визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «ВЕЙСТ ТУ ЕНЕРДЖИ НІКО».