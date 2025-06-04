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Нові супутникові знімки російського аеродрому «Бєлая» підтверджують пошкодження 7 літаків після атаки українських БПЛА

Нові супутникові знімки російського аеродрому «Бєлая», які є у розпорядженні «Схем»Нові супутникові знімки російського аеродрому «Бєлая», які є у розпорядженні «Схем»

Журналісти проєкту «Схеми» отримали супутникові знімки, які підтверджують ураження семи літаків стратегічної авіації на аеродромі «Бєлая» в Іркутській області Росії.

Як повідомили «Схеми» у соцмережах, знімки від компанії Planet Labs за 4 червня показують пошкодження щонайменше трьох бомбардувальників Ту-95 і чотирьох Ту-22М3.

Загалом після операції «Радіо Свобода», проаналізувавши супутникові знімки та відео, підтвердило знищення щонайменше 11 російських літаків: сім Ту-95, чотири Ту-22М3, один Ан-12 та ще один Ту-95 — імовірно пошкоджений. Міноборони РФ визнало атаку на аеродроми в п’яти регіонах країни та повідомило про «загоряння кількох одиниць техніки», назвавши це «терактом».

Нові супутникові знімки російського аеродрому «Бєлая», які є у розпорядженні «Схем»Нові супутникові знімки російського аеродрому «Бєлая», які є у розпорядженні «Схем»
Нові супутникові знімки російського аеродрому «Бєлая», які є у розпорядженні «Схем»Нові супутникові знімки російського аеродрому «Бєлая», які є у розпорядженні «Схем»
Нові супутникові знімки російського аеродрому «Бєлая», які є у розпорядженні «Схем»Нові супутникові знімки російського аеродрому «Бєлая», які є у розпорядженні «Схем»

Спецоперація «Павутина»

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.

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Спецоперація «Павутина»: супутникові знімки показали знищену російську авіацію на аеродромі «Белая»
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