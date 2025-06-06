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Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Рекламні борди типу «призматрон» на Садовому кільці у Миколаєві. Фото: архів «МикВісті»Рекламні борди типу «призматрон» на Садовому кільці у Миколаєві. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві планують демонтувати два кіоски у центрі міста та відмовити в дозволах на зовнішню рекламу на Центральному проспекті.

Відповідні проєкти рішень винесені на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Виконком розгляне відмову приватному підприємству «Сервіс Капітал» у наданні дозволів на встановлення рекламних щитів типу «призматрон»:

  • проспекту Центральний ріг вулиці Садової, 5 (бульварна частина);
  • проспекту Центральний ріг вулиці Рюміна (бульварна частина);
  • проспекту Центральний ріг вулиці Гліба Бабіча (бульварна частина);
  • проспекту Центральний ріг вулиці Аркасівської (бульварна частина);

та двосторонніх рекламних засобів розміром 6.0×3.0 м за адресами:

  • проспект Богоявленський, навпроти міжміського автовокзалу;
  • вулиці 3 Слобідська, 51.

Підставою стала невідповідність поданих документів вимогам та розміщення об’єктів у зонах, де така реклама заборонена.

Також планується демонтувати два кіоски, розміщені з порушенням законодавства. Один — на розі вулиць Соборної та Шевченка, інший — з написом «NIKCOFFEE» — біля зупинки «Соборна» на Великій Морській. Вони займають земельні ділянки без відповідних документів, що підтверджено актами обстеження.

Нагадаємо, що у Заводському районі Миколаєва до кінця року планують демонтувати 253 незаконно встановлені рекламні конструкції.

Раніше, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков на останньому брифінгу казав, що впродовж наступних двох років у місті планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій. Зокрема, на розгляд виконкому почали виносити питання демонтажу кіосків у різних районах Миколаєва.

Також виконком Миколаєва у 2024 році затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті. Зокрема, у центральній частині міста, зокрема вздовж проспекту Центрального згідно з проєктом рішення дозволяється розміщення реклами невеликого формату, зокрема сіті-лайтів. 

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