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Розвідка показала новий російський дрон V2U зі штучним інтелектом

Розвідка показала новий російський дрон V2U зі штучним інтелектом. Фото: ГУРРозвідка показала новий російський дрон V2U зі штучним інтелектом. Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило технічні характеристики нового ударного дрона РФ V2U, який активно використовують на Сумському напрямку.

У ГУР зазначили, що дані оприлюднили в розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions.

Безпілотник оснащений системою штучного інтелекту, яка дає змогу самостійно шукати та вибирати цілі. Основу обчислювального блоку становить китайський мінікомп’ютер Leetop A203 із процесором на базі NVIDIA Jetson Orin.

Вказується, що V2U має лише один GPS-модуль, що, ймовірно, пов’язано з обмеженням використання супутникової навігації через українські системи радіоелектронної боротьби. Замість цього застосовується навігація за «комп’ютерним зором» — дрон орієнтується за фото місцевості, завантаженими в пам’ять.

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Керування дроном можливе у форматі FPV через LTE-зв’язок. У ньому використовується модем Microdrive Tandem-4GS-OEM-11 із SIM-карткою українського мобільного оператора. Попри російське маркування, більшість деталей мають китайське походження.

У конструкції дрона використано комплектуючі з Китаю, Японії, США та Ірландії, зокрема двигун, GPS-модуль, сервоприводи, SSD, далекомір, елементи живлення, сенсор Sony, реле Te Connectivity та модуль Jetson Orin від NVIDIA.

Нагадаємо, що Служба безпеки України оприлюднила нове відео зі спецоперації «Павутина», на якому показано шлях одного із FPV-дронів до моменту ураження російського літака.

Спецоперація «Павутина»

Спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.

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