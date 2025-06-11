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Для операції «Павутина» СБУ розробила дрони, якими можна керувати за тисячі кілометрів

Процес підготовки до спецоперації «Павутина». Фото: СБУПроцес підготовки до спецоперації «Павутина». Фото: СБУ

Служба безпеки України створила спеціальні безпілотники для проведення операції «Павутина».

Про це повідомило джерело hromadske у відомстві.

Зазначається, що дрони — власна розробка СБУ з використанням сучасних технологій. Вони можуть працювати на великій відстані, обходити ворожу систему захисту та точно вражати цілі, зокрема стратегічну авіацію.

«Ці дрони — унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, у режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації», — розказав співрозмовник.

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Ці безпілотники спроєктовані спеціально для ударів по об’єктах у глибокому тилу противника, з урахуванням складності завдань.

Слід зазначити, у США вважають, що Росія ще готує відповідь на українську спецоперацію «Павутина», під час якої було знищено та пошкоджено десятки стратегічних бомбардувальників на російських авіабазах.

Спецоперація «Павутина»

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.

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