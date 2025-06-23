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В Очакові перейменували три сквери, пов’язані з радянською та російською історією

Стелла «Я люблю Очаків», фото «МикВісті»Стелла «Я люблю Очаків», фото «МикВісті»

Депутати Очаківської міськради підтримали рішення про перейменування трьох скверів, назви яких мали зв’язок з історією чи діячами держави-агресора.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні сесії Очаківської міської ради у п’ятницю, 20 червня.

Зазначається, що перед винесенням питання на сесію у місті провели громадські обговорення, під час яких жителі могли висловити свої пропозиції.

Нові назви отримали:

  • сквер Чижикова став сквером Слави Захисників України;
  • сквер Горича — сквером Військової пам’яті;
  • сквер Слави отримав ім’я Алопського Василя — місцевого підприємця, репресованого у 1939 році.

«Алопський Василь Іванович з 1905 по 1939 рік був керівником цегельного заводу у м. Очакові, що виробляв високоякісну глиняну цеглу та глиняні вироби за сімейним рецептом. На сьогоднішній день в Очакові збереглися будівлі, збудовані на цеглі Алопського з клеймом «Алопський. ОЧ»», - проінформували у міській раді.

Нагадаємо, що з назви військового історичного музею в Очакові пропонували прибрати імʼя полководця Олександра Суворова та перейменують музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині у роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1944 рр.».

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