Росіяни за тиждень запустили понад 2 тисячі дронів по Херсонщині

Херсонська область. Ілюстраційне фото: Shutterstock

У період з 16 по 22 липня російські війська застосували майже 2200 безпілотників для атак на мирне населення та цивільну інфраструктуру Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом за тиждень зафіксовано 2162 випадки застосування FPV-дронів та скидів з безпілотників, із яких 1040 — у межах Херсонської громади.

Загальна кількість збитих безпілотників по всій області склала 1689 одиниць, що становить 78% від загальної кількості використаних дронів.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, протягом доби російська армія атакувала 36 населених пунктів Херсонщини. Загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.