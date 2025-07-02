«Місце відпочинку, випити каву, енергетик, підкріпитися хот-догом та заправитися», — у ОККО пояснили переваги АЗС замість дубів

В зеленій зоні, яку планують забудувати, ростуть переважно дуби. Фото: МикВісті

Компанія-забудовник ТОВ «Світ здоров’я», яка планує звести автозаправний комплекс OKKO у зеленій зоні між багатоповерхівками та територією ДП «Зоря»-«Машпроект» у Миколаєві, розповіла про переваги нового об’єкта.

У звіті з оцінки впливу на довкілля забудовник акцентує, що сучасні АЗК — це не просто про пальне, а про комфорт водія.

«Поспішаючи на зустріч, клієнт може заправитися не виходячи з авто, чи спокійно випити каву, скористатися туалетом, поки дитина грається в дитячому куточку. Підкачати колеса велосипеда, випити енергетик чи підкріпишся хот-догом перед поїздкою, все це можливо на сучасних АЗК», — йдеться в документі.

У планах — крім нового автозаправного комплексу, будівництво магазину й сервісного простору для водіїв та пасажирів. Однак їх зводитимуть у другу чергу.

Зазначимо, що згідно з даними YouControl — засновником львівського ТОВ «Світ здоров’я» є ПАТ «Концерн Галнафтогаз» Віталія Антонова, яке є оператором мережі автозаправних комплексів «ОККО».

Також повідомлялося, що нова АЗС, яку хочуть побудувати у зеленій зоні, забезпечить роботою 19 людей.

У середу, 2 липня, у Миколаєві відбулися онлайн-громадські слухання щодо будівництва цієї заправки в парку біля «Зорі». Учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Звіт про оцінку впливу на довкілля, підготовлений для ТОВ Світ Здоров'я, яке планує будувати АЗС у Миколаєві

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Реклама

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Місцеві жителі у коментарі «МикВісті» кажуть, що громадських слухань щодо забудови цієї земельної ділянки не було і вони про них не чули. Вони нагадали, що ще до повномасштабного вторгнення вже намагались будувати АЗС у цій зоні — і тоді вдалося зупинити проєкт.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков висловив подив, що на земельній ділянці — частині зеленої зони навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект» планують знести майже дві сотні багаторічних дубів.

Він заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.