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З тимчасово окупованої Херсонщини повернули підлітка та його маму

З тимчасово окупованих територій повернули ще 11 українських дітей. Ілюстративне фото: Telegram / ЗарівнаЗ тимчасово окупованих територій повернули ще 11 українських дітей. Ілюстративне фото: Telegram / Зарівна

З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16-річного хлопця та його маму.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, мати з сином провели в окупації три роки. Наразі вони отримують необхідну допомогу.

«Шістнадцятирічний юнак разом із мамою провів три роки в окупації. Це було справжнє випробування — обшуки у сусідів, заборона говорити українською та пропагандистське навчання в російській школі. Здобувати українську освіту онлайн хлопець не міг, щоб не наражати себе на небезпеку. Залишатися ставало ще ризикованіше», — написав Олександр Прокудін.

Повернення стало можливим завдяки спільній роботі громадської організації «Українська мережа за права дитини» в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA».

Раніше повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні ідентифікували понад 19 500 випадків примусової депортації дітей до Росії, Білорусі та на тимчасово окуповані території. 

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