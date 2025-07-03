Із тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути трьох дітей і двох дорослих. Ілюстраційне фото: Микола Кулеба

З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох дітей віком від 4 до 17 років та двох дорослих.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Серед врятованих — 17-річна дівчина, яка відмовилась носити символіку РФ і відкрито висловлювалась проти війни. Щоб не наражати сім’ю на небезпеку під час обшуків, дівчині довелося знищити свої вишиванки й прапори, які вона берегла з дитинства.

16-річний юнак три роки не бачив свою маму. Бабуся переховувала його в домі, щоб хлопця не змусили йти до російської школи. Окупанти намагалися позбавити її опікунських прав.

Найменша дівчинка пережила російський теракт на Каховській ГЕС, втратила домашніх улюбленців і стикнулась із приниженням. Під час виїзду росіяни допитували її маму шість разів.

Повернення дітей стало можливим завдяки зусиллям організації Save Ukraine в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA».

Раніше повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні ідентифікували понад 19 500 випадків примусової депортації дітей до Росії, Білорусі та на тимчасово окуповані території.