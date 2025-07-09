Із тимчасово окупованої Херсонщини повернули багатодітну сім’ю

Із тимчасово окупованої Херсонщини повернули багатодітну сімʼю. Ілюстративне фото: Telegram / Зарівна

З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути багатодітну родину, де виховують трьох хлопців.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, наймолодшому з дітей — шість років, а найстаршому — сімнадцять. Родина тривалий час жила під тиском окупаційної влади. Дітей змушували навчатися за російською програмою, в оселях проводили обшуки, а батькам погрожували позбавленням батьківських прав.

«На щастя, зараз родина перебуває в безпеці — на підконтрольній Україні території. Їм надається вся необхідна допомога», — зазначив Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні ідентифікували понад 19 500 випадків примусової депортації дітей до Росії, Білорусі та на тимчасово окуповані території.