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Угода з США про надра: Кабмін затвердив перелік копалин і родовищ

Видобуток корисних копалин кар'єрним способом. Фото: Getty ImagesВидобуток корисних копалин кар'єрним способом. Фото: Getty Images

Кабінет Міністрів затвердив списки критично важливих і стратегічних копалин, а також родовищ, які планують залучити до розробки через аукціони або конкурси. Це рішення спрямоване на залучення інвестицій, зокрема в межах угоди зі США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомляється на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

До стратегічних копалин віднесено 11 видів: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві та флюорит.

У переліку критичних копалин — 28 позицій. Серед них також: ванадієві, вольфрамові, галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні, літієві, миш’якові, олов’яні, свинцеві, сурм’яні, цезієві, цинкові та калійна сіль.

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Уряд відкриє доступ до 60 родовищ через аукціони. Йдеться про ділянки з літієм, титаном, міддю, нікелем, кобальтом, апатитом, флюоритом та іншими мінералами. Ще 26 ділянок із покладами літію, урану, ванадію, титану та калійної солі будуть розподіляти через конкурси.

Мета уряду — посилити обороноздатність, захистити національні інтереси та зробити процес доступу до надр прозорим і відкритим для стратегічних партнерів.

Нагадаємо, що Депутати Верховної Ради не змогли отримати копії двох додаткових договорів, які регулюють роботу Американсько-Українського інвестиційного фонду відновлення, створеного в межах угоди про надра.

Угода про надра

13 квітня 2025 року України підписали меморандум, як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним. Київ і Вашингтон успішно завершили всі необхідні процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення.

Раніше Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США. 

1 травня Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Підписана у Вашингтоні двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами встановлює політичні рамки співпраці в сфері розробки надр.

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