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На правобережній Херсонщині розмінували вже майже 70% територій

озмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»озмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

На правобережжі Херсонської області вже розмінували 69,6% території.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Зазначається, що з 18 липня по 24 липня, піротехніки обстежили 243,6 гектарів території та 1189 гектарів полів. Крім цього, обстежили 77 об’єктів, 0,6 гектарів водойми та 177 гектарів лісосмуг.

Загалом, за цей період виявили 1186 вибухонебезпечних предметів. З початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 251 тисяч 340 одиниць. 

Динаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень. Ілюстрація: Херсонська ОВАДинаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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