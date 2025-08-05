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Apple розробляє власного чатбота як альтернативу ChatGPT, — Bloomberg

Apple розробляє власного чатбота як альтернативу ChatGPT. Фото: proit.uaApple розробляє власного чатбота як альтернативу ChatGPT. Фото: proit.ua

Компанія Apple розпочала роботу над власним чатботом — альтернативою для штучного інтелекту ChatGPT.

Як повідомляє Bloomberg, на початку 2025 року Apple сформувала внутрішню команду під назвою «Відповіді, знання та інформація», яка займається створенням простого інструмента для пошуку даних в інтернеті й відповідей на запитання користувачів.

Це означає зміну стратегії компанії: у 2024 році Apple представила платформу Apple Intelligence, але не розробляла власного чатбота, а натомість інтегрувала ChatGPT від компанії OpenAI у голосовий асистент Siri. Тоді в Apple сумнівалися в ефективності подібних рішень.

Однак зараз компанія вирішила створити свій інтелектуальний сервіс, оскільки побачила великий попит на такі інструменти. Новий чатбот може бути доступний як окремий застосунок, а також інтегрований у Siri, Spotlight і браузер Safari.

Керувати розробкою призначено Роббі Уокера — одного з колишніх керівників розвитку Siri. Apple уже відкрила вакансії в цю команду: шукають фахівців зі знаннями пошукових систем та побудови програмних рушіїв.

Компанія з Купертино також розпочала переговори з декількома стартапами у галузі штучного інтелекту, зокрема з компанією Perplexity, яка спеціалізується на ШІ-пошуку. Це дозволить посилити позиції Apple серед конкурентів.

За даними видання, оскільки Apple лише почала роботу над новими ШІ-інструментами, запуск готового продукту найближчим часом очікувати не варто.

Нагадаємо, щодня користувачі ChatGPT у світі надсилають понад 2,5 мільярда запитів. За даними компанії OpenAI, більшість із понад 500 мільйонів щотижневих активних користувачів використовують безкоштовну версію ChatGPT.

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