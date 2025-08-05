Із тимчасово окупованої Херсонщини повернули 13-річну дівчинку. Фото: Save Ukraine

З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 13-річну дівчину, яка жила в окупації від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, дитина разом із мамою залишалася на окупованій території ще з перших тижнів війни. Увесь цей час вона підтримувала зв’язок зі своїми бабусею та дідусем, які живуть у вільній частині України, і мріяла переїхати до них.

«Сьогодні дитина вже на вільній українській землі — поруч із рідними, яких не бачила понад три роки», — повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на території України немає російських дітей. Так він відреагував на озвучену під час переговорів у Стамбулі вимогу російської сторони — нібито повернути 20 дітей з Росії та ще 30 мешканців Курської області.