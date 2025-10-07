  • вівторок

    7 жовтня, 2025

  • 15.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві готуються розгорнути пункти обігріву та гарячого харчування для безхатьків

Один з пунктів обігріву у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»Один з пунктів обігріву у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві розробили план заходів щодо надання допомоги бездомним особам в осінньо-зимовий період.

Відповідне рішення мають затвердити на найближчому засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

До плану внесли організацію роботи пунктів обігріву, гарячого харчування та роздачі теплих речей за адресами:

  • вулиця Кругова, 47 - КУ «Центр реінтеграції бездомних осіб»;
  • сквер «Звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників» (проспект Богоявленський, від проспекту Миру до вулиці Будівельників);
  • село Весняне, вулиця Очаківська, 1-Б (благодійна організація «Миколаївський центр соціальної реабілітації «Відновлення» (за узгодженням)

Пункти обігріву почнуть працювати, коли температура на вулиці опуститься нижче -5°C. Інформацію про місця роботи пунктів розмістять на ринках, вокзалах і в громадському транспорті, щоб безхатьки могли про них дізнатися.

Також вулиці патрулюватимуть співробітники Центру реінтеграції бездомних осіб, щоб розповідати та направляти бездомних до пунктів обігріву, гарячого харчування та роздачі теплого одягу.

Крім того, у місті планують організувати пункти збору теплого одягу та взуття для людей, які цього потребують. Речі прийматимуть за такими адресами:

  • вулиця Кругова, 47 — КУ «Центр реінтеграції бездомних осіб»;
  • вулиця Ковальська, 83;
  • вулиця Південна, 51-А;
  • вулиця Металургів, 8/4;
  • вулиця Шевченка, 19-А — Міський територіальний центр соціального обслуговування.

Нагадаємо, що минулого року у місті запрацювали пункти обігріву для бездомних осіб за у сквері «Звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників» (проспект Богоявленський, від проспекту Миру до вулиці Будівельників) та у благодійній організації «Миколаївський центр соціальної реабілітації «Відновлення».

Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабної війни у Миколаєві збільшилася кількість безхатченків.

Останні новини про: Виконком Миколаївської міської ради

Молодіжний громадський бюджет: у Миколаєві відберуть десять проєктів з фінансуванням до $8 тисяч
З вулиць Миколаєва приберуть ще 7 незаконних будок
У Миколаєві визначили, які вулиці прибиратиме комунальна техніка
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Світлана Іванченко
новини

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

Юлія Бойченко
новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Виконком Миколаївської міської ради

У Миколаєві визначили, які вулиці прибиратиме комунальна техніка
З вулиць Миколаєва приберуть ще 7 незаконних будок
Молодіжний громадський бюджет: у Миколаєві відберуть десять проєктів з фінансуванням до $8 тисяч

Росіяни дроном атакували зупинку в Херсоні: загинув чоловік, ще один поранений

Через негоду школи й дитсадки Одеси перейшли на дистанційне навчання

4 години тому

Трамп хоче з’ясувати, як Україна використає ракети Tomahawk, перед остаточним рішенням

Головне сьогодні