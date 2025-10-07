У Миколаєві готуються розгорнути пункти обігріву та гарячого харчування для безхатьків

Один з пунктів обігріву у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві розробили план заходів щодо надання допомоги бездомним особам в осінньо-зимовий період.

Відповідне рішення мають затвердити на найближчому засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

До плану внесли організацію роботи пунктів обігріву, гарячого харчування та роздачі теплих речей за адресами:

вулиця Кругова, 47 - КУ «Центр реінтеграції бездомних осіб»;

сквер «Звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників» (проспект Богоявленський, від проспекту Миру до вулиці Будівельників);

село Весняне, вулиця Очаківська, 1-Б (благодійна організація «Миколаївський центр соціальної реабілітації «Відновлення» (за узгодженням)

Пункти обігріву почнуть працювати, коли температура на вулиці опуститься нижче -5°C. Інформацію про місця роботи пунктів розмістять на ринках, вокзалах і в громадському транспорті, щоб безхатьки могли про них дізнатися.

Також вулиці патрулюватимуть співробітники Центру реінтеграції бездомних осіб, щоб розповідати та направляти бездомних до пунктів обігріву, гарячого харчування та роздачі теплого одягу.

Крім того, у місті планують організувати пункти збору теплого одягу та взуття для людей, які цього потребують. Речі прийматимуть за такими адресами:

вулиця Кругова, 47 — КУ «Центр реінтеграції бездомних осіб»;

вулиця Ковальська, 83;

вулиця Південна, 51-А;

вулиця Металургів, 8/4;

вулиця Шевченка, 19-А — Міський територіальний центр соціального обслуговування.

Нагадаємо, що минулого року у місті запрацювали пункти обігріву для бездомних осіб за у сквері «Звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників» (проспект Богоявленський, від проспекту Миру до вулиці Будівельників) та у благодійній організації «Миколаївський центр соціальної реабілітації «Відновлення».

Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабної війни у Миколаєві збільшилася кількість безхатченків.