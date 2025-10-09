Поки країна в кризі, Мілей грає рок: президент Аргентини виступив на масштабному рок концерті

Президент Аргентини виступив на масштабному рок концерті. Фото: Javier Milei

Президент Аргентини Хав’єр Мілей перетворив презентацію своєї нової книжки «Створення дива» на масштабне рок-шоу, яке зібрало близько 15 тисяч глядачів у столичному Movistar Arena.

Про це повідомляє видання El País.

Мілей вийшов на сцену у шкірянці та виконав кілька популярних аргентинських рок-хітів разом із «Президентським гуртом». За барабанами сидів депутат Берні Бенегас Лінч, на гітарі — його брат Факундо, на басі — біограф президента Марсело Дуклос, а на бек-вокалі — депутатка Лілія Лемоніне.

У програмі прозвучала, зокрема, традиційна єврейська пісня Hava Naguila та композиція Libre, під час якої на екранах показували кадри замахів на Дональда Трампа, американського блогера-консерватора Чарлі Кірка та експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару.

Президент Аргентини виступив на масштабному рок концерті. Фото: Javier Milei

Після виступу президент жартома попросив «кілька хвилин, щоб прийняти душ і знову вдягнутися як президент». Повернувшись на сцену вже загорнутим у прапор Аргентини, Мілей розпочав офіційну презентацію своєї книжки.

Президент Аргентини виступив на масштабному рок концерті. Фото: Javier Milei

Як зазначає El País, подія мала не лише культурний, а й політичний характер — презентація фактично перетворилася на передвиборчий мітинг.

Нині аргентинський президент переживає складний період: його партія нещодавно зазнала поразки від лівоцентристських пероністів, а один із соратників Мілея — кандидат у депутати Хосе Луїс Есперт — зняв свою кандидатуру після скандалу, пов’язаного з наркоторгівлею.

На цьому тлі в Аргентині загострюється економічна криза. Країна знову звернулася по фінансову допомогу до США та МВФ, а сам Мілей публічно просив підтримки в Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля будівлі Конгресу в Буенос-Айресі (Аргентина) десятки людей зазнали поранень під час протесту, на якому пенсіонери та активісти вимагали підвищення пенсій.