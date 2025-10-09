  • четвер

Поки країна в кризі, Мілей грає рок: президент Аргентини виступив на масштабному рок концерті

Президент Аргентини виступив на масштабному рок концерті. Фото: Javier MileiПрезидент Аргентини виступив на масштабному рок концерті. Фото: Javier Milei

Президент Аргентини Хав’єр Мілей перетворив презентацію своєї нової книжки «Створення дива» на масштабне рок-шоу, яке зібрало близько 15 тисяч глядачів у столичному Movistar Arena.

Про це повідомляє видання El País.

Мілей вийшов на сцену у шкірянці та виконав кілька популярних аргентинських рок-хітів разом із «Президентським гуртом». За барабанами сидів депутат Берні Бенегас Лінч, на гітарі — його брат Факундо, на басі — біограф президента Марсело Дуклос, а на бек-вокалі — депутатка Лілія Лемоніне.

У програмі прозвучала, зокрема, традиційна єврейська пісня Hava Naguila та композиція Libre, під час якої на екранах показували кадри замахів на Дональда Трампа, американського блогера-консерватора Чарлі Кірка та експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару.

Президент Аргентини виступив на масштабному рок концерті. Фото: Javier MileiПрезидент Аргентини виступив на масштабному рок концерті. Фото: Javier Milei

Після виступу президент жартома попросив «кілька хвилин, щоб прийняти душ і знову вдягнутися як президент». Повернувшись на сцену вже загорнутим у прапор Аргентини, Мілей розпочав офіційну презентацію своєї книжки.

Президент Аргентини виступив на масштабному рок концерті. Фото: Javier MileiПрезидент Аргентини виступив на масштабному рок концерті. Фото: Javier Milei

Як зазначає El País, подія мала не лише культурний, а й політичний характер — презентація фактично перетворилася на передвиборчий мітинг.

Нині аргентинський президент переживає складний період: його партія нещодавно зазнала поразки від лівоцентристських пероністів, а один із соратників Мілея — кандидат у депутати Хосе Луїс Есперт — зняв свою кандидатуру після скандалу, пов’язаного з наркоторгівлею.

На цьому тлі в Аргентині загострюється економічна криза. Країна знову звернулася по фінансову допомогу до США та МВФ, а сам Мілей публічно просив підтримки в Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля будівлі Конгресу в Буенос-Айресі (Аргентина) десятки людей зазнали поранень під час протесту, на якому пенсіонери та активісти вимагали підвищення пенсій.

Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери
Аргентина може допомогти Україні запчастинами для відновлення енергетики, — міністерка економіки
Вимагали підвищення пенсій: на протесті біля Конгресу Аргентини поранили десятки людей
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Ірина Олехнович
новини

«Оформлюємо пакет документів», — Кім про створення Данією громадського простору на території суднобудівного заводу у Миколаєві

Юлія Бойченко
Вимагали підвищення пенсій: на протесті біля Конгресу Аргентини поранили десятки людей
Аргентина може допомогти Україні запчастинами для відновлення енергетики, — міністерка економіки
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери

