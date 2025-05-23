Вимагали підвищення пенсій: на протесті біля Конгресу Аргентини поранили десятки людей

Сутичка демонстрантів з офіцерами аргентинської жандармерії під час щотижневого протесту пенсіонерів, фото: REUTERS/Francisco Loureiro

21 травня біля будівлі Конгресу в Буенос-Айресі (Аргентина) десятки людей зазнали поранень під час протесту, на якому пенсіонери та активісти вимагали підвищення пенсій.

Як повідомляє агентство «Reuters», учасники акції вигукували гасла, поки сили безпеки зі щитами та кийками намагалися розігнати натовп.

Протест відбувся на тлі того, що депутати не змогли домовитися щодо законопроєктів про підвищення пенсій і продовження виплат. Президент Хав’єр Мілей виступає проти цих ініціатив, оскільки проводить політику жорсткої економії для боротьби з інфляцією.

Через скорочення державних витрат та зростання цін у столиці відбуваються щотижневі акції протесту. До пенсіонерів приєднуються профспілки та футбольні вболівальники.

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Законодавиця Паула Олівето з партії «Громадянська коаліція» під час сесії заявила, що держава не може ігнорувати ситуацію, коли пенсіонери живуть на 379 000 песо (приблизно 331 долар на місяць).

За даними уряду, у другій половині минулого року за межею бідності перебували 38% аргентинців — понад 11 мільйонів людей.

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня понад 10 мільйонів пенсіонерів отримали підвищення пенсій на 11,5%.

Наприкінці 2024 року середній розмір пенсії в Миколаївській області становив майже 5548 гривень, що менше за середній показник по Україні — 5789 гривень.

Наразі в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів. З яких, 26% отримують пенсію менше трьох тисяч гривень, а 12% — понад десять тисяч гривень. Крім того, 27% пенсіонерів продовжують працювати, отримуючи в середньому 6302 гривень пенсії.