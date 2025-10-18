  • неділя

Понад 25 тисяч дезертирів і розстріли за «невиконання наказу», — ГУР про ситуацію в армії РФ

Понад 25 тисяч російських військових утекли зі служби у Центральному окрузі. Фото: УНІАНПонад 25 тисяч російських військових утекли зі служби у Центральному окрузі. Фото: УНІАН

Із листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч російських солдатів і офіцерів самовільно залишили військові частини у Центральному військовому окрузі РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР зазначають, що дезертирства відбуваються у різний спосіб: військові тікають безпосередньо з позицій на полі бою, залишають місця постійної дислокації або просто не повертаються після лікування чи відпусток.

Крім того, розвідка зафіксувала понад 30 випадків втеч разом із озброєнням чи навіть бойовою технікою упродовж 2024–2025 років.

Основними причинами втечі російських солдатів називають нестерпні умови служби, «дідівщину», нестачу забезпечення та масові відправлення на так звані «м’ясні штурми».

Також у внутрішніх звітах російської армії серед причин загибелі військових з’явилася нова категорія — «невиконання наказу».

«За останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції», — заявили у ГУР.

Раніше у розвідці Великої Британії повідомляли, що у військових судах Росії розглядають рекордну кількість справ про дезертирство, також є рекордною кількість прохань від росіян про притулок в іноземних країнах.

