Сєнкевич підвів підсумки 10-річчя мерства й натякнув, що зупинятися не планує

Олександр Сєнкевич виступає у політичному ток-шоу «МикВісті» «Битва за місто», вересень 2020 року

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підсумував десять років своєї роботи на посаді мера. В опублікованому у соцмережах дописі він назвав свої ключові досягнення і заявив, що має намір продовжувати працювати далі.

Текст його звернення до миколаївців опубліковано у телеграм-каналі мера.

— Фейсбук нагадав, що наприкінці листопада минуло десять років, відколи я став міським головою Миколаєва. Десять років, у які вмістилися і зміни, і плани, і моменти, які перевернули звичне життя, — написав Олександр Сєнкевич.

Серед зробленого мер згадав запуск тролейбусів у віддалені райони міста, запуск дюкера у мікрорайон Варварівка, оновлення медичних закладів, шкіл і садочків, а також розвиток освітлення, велоінфраструктури й оновлення комунальної техніки. При цьому він додав, що чимало з запланованого довелося поставити на паузу через війну.

Олександр Сєнкевич, фото з запуску водопостачання у Варварівку, листопад 2020 року

— Після 24 лютого пріоритети різко змінилися. Ми займалися водою, світлом, безпекою, гуманітарною допомогою. Місто тримається завдяки людям, які працюють й волонтерять під обстрілами, підтримують ЗСУ, розвивають бізнес, коли це здавалося неможливим. Завдяки тим, хто стоїть поруч із родинами полонених і виходить щонеділі, щоб сказати: ми чекаємо на кожного та кожну. Підтримка армії для громади Миколаєва була, є та залишається нашим обов’язковим пріоритетом. Ми підтримуємо військових технікою, обладнанням, тисячами дронів. І продовжимо робити це. Ми допомагаємо, коли важко, коли обмежені ресурси, бо інакше просто не можна, — підкреслив він.

Олександр Сєнкевич назвав шлях у 10 років нелегким, однак додав, що Миколаїв нины має підтримку міжнародних партнерів, а сам міський голова і надалі планує просувати інтереси міста на всіх рівнях.

— У відрядженнях я завжди говорю про наших миколаївців і про те, як ми відбудовуємося. Нас чують і готові допомагати. Є ще багато речей, про які хотілося б розповісти, і коли безпекова ситуація дозволить, ми покажемо місту та партнерам те, над чим працювали всі ці роки. Ми обов'язково повернемося до проєктів, що призупинені війною. Чи було легко? Ні. Чи буде легко далі? Не думаю. Але є команда, є партнери, є містяни, які не зупиняються. Ми точно все зробимо. Разом, — написав мер.

Олександр Сєнкевич вперше став міським головою Миколаєва 24 листопада 2015 року, тоді він балотувався від партії «Самопоміч». Він обійшов на той момент діючого мера Юрія Гранатурова й вийшов у другий тур проти кандидата від «Опозиційного блоку» Ігоря Дятлова. Переміг у другому турі, набравши 54,9% голосів виборців.

У листопаді 2020 року знов обраний міським головою Миколаєва, переміг у другому турі кандидата від «ОПЗЖ» Владислава Чайку.