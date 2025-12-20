«Ситуація складна, але досвід є», — Сухомлин про відновлення логістики на Одещині після атак РФ

В Одеській області тривають відновлювальні роботи після нічних атак та пошкоджень мосту. Фото: Facebook-сторінка Сухомлина

Попри постійні атаки російських військ на міст у Маяках, жителі півдня Одещини не залишаться без сполучення та посилок до свят.

Про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

За його словами, під час спілкування з мешканцями регіону люди найбільше хвилюються, чи встигнуть посилки дійти до Різдва та Нового року. Відповідь, наголосив він, однозначна — логістика працюватиме.

«Міст у Маяках на автодорозі М-15 зараз у всіх на слуху. Ворог прицільно атакує його дронами та балістикою. Лише за сьогодні — кілька ударів. Але відрізати Бессарабію від решти Одещини та інших регіонів їм не вдасться», — зазначив Сергій Сухомлин.

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів. До них залучені фахівці Агентства відновлення, військові, представники влади.

Сергій Сухомлин зазначив, що всі необхідні рішення для уникнення логістичної кризи вже напрацьовані, однак деталей наразі не розголошують з міркувань безпеки.

«Ситуація складна, але досвід є. І є люди — сильні, професійні та відповідальні», — підкреслив він.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що Одеська область стала однією з ключових цілей російських обстрілів. Ворог б’є по логістиці та енергетиці.

Російська армія упродовж ночі та дня 19 грудня масовано били по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету.

Через атаки постраждав міст на трасі М-15 «Одеса–Рені» у селі Маяки. Рух мостом був перекритий через пошкодження внаслідок обстрілів. Через це вантажний транспорт перенаправляють через інші пропускні пункти з Молдовою.

20 грудня стало відомо, що частково відновили рух через міст у Маяках після атаки РФ.

Крім того, з 20 грудня «Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.