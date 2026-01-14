 Завод у Миколаєві переробив вже 4,5 тис. тонн будівельних відходів

Завод у Миколаєві переробив вже 4,5 тис. тонн будівельних відходів

Завод із переробки будівельного сміття у Миколаєві, фото «МикВісті»Завод із переробки будівельного сміття у Миколаєві, фото «МикВісті»

Завод із переробки будівельного сміття у Миколаєві за дев'ять місяців своєї роботи переробив у будівельні матеріали 4,5 тисячі тонн відходів руйнації.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич сказав під час звіту про свою діяльність за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

Як відомо, свою роботу завод з переробки будівельного сміття у Миколаєві почав навесні 2025 року. Проєкт реалізували за підтримки Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA), яка надала спеціалізовану техніку, а майданчик для розміщення заводу облаштували за кошти бюджету міста.

— Сьогодні ми отримали 6,5 тисячі тонн уламків, з яких 4,5 тисячі тонн перероблено на щебеневу крихту та різного роду будівельні матеріали, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер також додав, що місто панує за підтримки міжнародних партнерів отримати комплекс обладнання для виробництва бетону, який надалі можна буде використовувати для потреб Миколаєва.

— У нас є план співпраці з міжнародними партнерами, щоб отримати ще бетонний вузол, де ми зможемо власними коштами виготовляти з будівельного сміття будівельні матеріали. Їх можна буде використовувати для роботи у місті.

Наша мета у тому числі створити умови для циркулярної економіки у Миколаєві: коли сміття стає грошима. І економити кошти міста, наприклад, для створення різних бетонних виробів. У тому числі бруківки, яка не буде закуповуватися, а вироблятиметься самим містом за мінімальну ціну, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Переробка відходів руйнації у Миколаєві

Потужності техніки дозволяють переробляти близько 12 тисяч тонн такого сміття в місяць, а отриманий матеріал хочуть використовувати для ремонту доріг.

Потужності техніки дозволяють переробляти близько 12 тисяч тонн такого сміття в місяць, а отриманий матеріал хочуть використовувати для ремонту доріг.

Лише на кынець 2024 року у Миколаєві накопичилося близько 120 тисяч тонн будівельного сміття. Станом на січень 2025 року завод переробив у будівельні матеріали 4,5 тисячі тонн відходів руйнації.

У коментарі «МикВісті» заступник міського голови Сергій Коренєв повідомив, що завод з переробки будсміття у Миколаєві планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Водночас громадам, які хочуть користуватись послугами заводу з переробки будівельного сміття після руйнувань, пропонують два варіанти співпраці. У першому вони можуть повністю передавати відходи для переробки, сплачуючи меншу ціну, а у другому — отримувати назад перероблений матеріал, але така опція буде дорожчою.

