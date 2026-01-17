Миколаїв витратить понад ₴443 млн на роботу трамваїв і тролейбусів на 10 місяців

Автономні тролейбуси, які курсують по місту. Фото МикВісті

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради витратить 443, 2 мільйони гривень на пасажирські перевезення трамваями та тролейбусами упродовж 10 місяців 2026 року.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Закупівлю провели без використання електронної системи, а договір уклали безпосередньо з комунальним підприємством «Миколаївелектротранс». В обґрунтуванні зазначено, що це підприємство є єдиним у місті, яке надає послуги з перевезення пасажирів електротранспортом.

Загальна вартість договору 443 мільйони 270 тисячі 270 гривень. Послуги з перевезення пасажирів надаватимуться на 12 тролейбусних і 6 трамвайних маршрутах до 31 жовтня 2026 року.

Скриншот тендерної документації із системи публічних закупівель Prozorro

Скриншот тендерної документації із системи публічних закупівель Prozorro

Нагадаємо, у міськраді порахували, що безкоштовний проїзд у трамваях і тролейбусах коштуватиме близько 74 мільйонів гривень на рік.

Також директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що у 2026 році загальні витрати підприємства на утримання електротранспорту складатимуть 798 мільйонів гривень. Наразі частину цих коштів підприємство покриває за рахунок власних доходів, насамперед від продажу квитків.

Нагадаємо, що на компенсацію проїзду пільговим категоріям у міському транспорті Миколаєва у 2026 році пропонують передбачити 189,5 мільйона гривень.

Безкоштовний проїзд

Як відомо, у Миколаєві ще в 2021 році пропонували зробити безкоштовним проїзд у комунальному електротранспорті. Тоді голова бюджетної комісії міськради Федір Панченко заявляв, що місто і так щороку виділяє з бюджету кошти на КП «Миколаївелектротранс», а від продажу квитків підприємство заробляє лише близько 10% від потреби.

У 2018 році миколаївський політик Олександр Садиков, який на той час був членом виконкому, також пропонував скасувати плату за проїзд у міському комунальному транспорті.

Нагадаємо, безкоштовний громадський транспорт у Харкові, який впровадили у травні 2022 року, планують залишити і після завершення війни. Про це в інтерв’ю «Українській Правді» заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У 2025 році в міськраді знову повернулись до цього питання. Депутатка Тетяна Домбровська. На засіданні сесії 31 жовтня вона запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті безкоштовним для всіх мешканців міста. Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко відповів, що це можна реалізувати лише за умови повного та своєчасного відшкодування витрат підприємству з міського бюджету.