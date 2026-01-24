 Нафтогаз збільшив імпорт електрики для підтримки енергосистеми



Нафтогаз збільшив імпорт електрики для підтримки енергосистеми

Група «Нафтогаз» цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі та на виконання рішення уряду.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Обсяги закупівлі імпортної електроенергії вже покривають понад 50% потреб всіх підприємств Групи, як це передбачено урядовою постановою, сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький

«Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів», — зазначив він.

Також у компанії додали, що Група Нафтогаз координує свої дії з урядом, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.

Згодом він заявив, що протести чи перекриття доріг не вплинуть на кількість годин відключення світла. За його словами, прогноз щодо електроенергії наразі невтішний, тож громадам і мешканцям варто готуватися до поганого сценарію.

Читайте статтю «МикВісті»: «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».

«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла
У Миколаєві та області 24 січня ввели аварійні відключення світла та оновили графіки
«Ми навіть спрогнозувати не можемо», — Кім пояснив, чому ввели аварійні відключення світла на Миколаївщині
новини
Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

Юлія Бойченко
новини
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Аліса Мелік-Адамян
новини
В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Катерина Середа
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві демонтують зруйновану частину готелю «Миколаїв», — ДЖКГ

Юлія Бойченко
9 годин тому

Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві

Анна Гакман

