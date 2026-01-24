Нафтогаз збільшив імпорт електрики для підтримки енергосистеми

Група «Нафтогаз» цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі та на виконання рішення уряду.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Обсяги закупівлі імпортної електроенергії вже покривають понад 50% потреб всіх підприємств Групи, як це передбачено урядовою постановою, сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький

«Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів», — зазначив він.

Також у компанії додали, що Група Нафтогаз координує свої дії з урядом, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.

Згодом він заявив, що протести чи перекриття доріг не вплинуть на кількість годин відключення світла. За його словами, прогноз щодо електроенергії наразі невтішний, тож громадам і мешканцям варто готуватися до поганого сценарію.

Читайте статтю «МикВісті»: «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».