 Україна чекає: як вступити до університету абітурієнтам з ТОТ

Україна чекає: як вступити до університету абітурієнтам з ТОТ

Україна чекає на дітей і молодь з ТОТ та створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зібрали ключову інформацію: як подати документи, які спрощені умови діють та на яку підтримку можна розраховувати

Вступникам із ТОТ не обов’язково складати НМТ — можна пройти співбесіду в закладі освіти з предметів НМТ. Якщо виїзд відбувся після 1 жовтня 2025 року або людина досі перебуває на ТОТ — вступ можливий без НМТ. Якщо ж виїзд був раніше – потрібні результати тесту, але діє квота-2.

Квота-2 передбачає окремий конкурс на бюджетні місця: у ньому беруть участь вступники з ТОТ та територій активних бойових дій. У більшості університетів це 10% місць (але не менше одного), а в переміщених ЗВО — до 40%.

Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах: від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Частину процесів можна пройти дистанційно — ще до виїзду.

Вступ можливий навіть без паспорта — достатньо свідоцтва про народження. Паспорт громадянина України можна оформити вже після зарахування.

На час вступу надається безоплатне житло, а молодь до 23 років може отримати одноразову державну допомогу — 50 000 грн. Також передбачені стипендії, пільгове проживання в гуртожитках і додаткова підтримка після переїзду.

Якщо ви тільки плануєте виїзд — звертайтеся. У межах ініціативи Bring Kids Back UA допомагають виїхати безоплатно, конфіденційно та з повним супроводом – навіть якщо немає документів. Для кожного підбирають безпечний маршрут.

Якщо ви не готові вступати одразу, доступні підготовчі програми, зокрема «нульовий курс», щоб підтягнути знання з українознавчого компоненту, адаптуватися та спокійно підготуватися до навчання.

Вступ і навчання не потрібно проходити самостійно — на кожному етапі є супровід і підтримка.

Якщо вам потрібна інформація про вступ до українських університетів, процедуру подання документів або освітні можливості — звертайтесь до організацій та державних інституцій за посиланням.

Фото: Миколаївська ОВА
Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА
Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА
Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА
Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА
Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА
Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА
Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА
Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА
Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА
Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що попри стрімке зростання вартості вищої освіти в Україні, Миколаївська область залишається серед регіонів із відносно доступними цінами на навчання. Водночас різниця між спеціальностями та університетами сягає десятків тисяч гривень.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

