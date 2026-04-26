 40-ві роковини Чорнобиля

  • неділя

    26 квітня, 2026

  • 17.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 26 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 17.3° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Президент у річницю Чорнобиля: російські атаки знову ставлять світ перед ризиком техногенної катастрофи

У 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зупинити російські атаки, які, за його словами, знову створюють загрозу техногенної аварії.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах, нагадавши про масштаби трагедії 1986 року на Чорнобильська АЕС, коли внаслідок вибуху четвертого енергоблока в довкілля потрапила значна кількість радіоактивних речовин. Він підкреслив, що сотні тисяч людей протягом років долають наслідки катастрофи.

Володимир Зеленський нагадав, що для стримування радіації після аварії було зведено саркофаг, а згодом за участі понад 40 країн над об’єктом встановили новий безпечний конфайнмент, покликаний запобігти можливим викидам радіації та подальшим загрозам.

Президент наголосив, що ці споруди залишаються ключовими для безпеки, однак війна, яку розв’язала Росія, знову ставить регіон і світ перед ризиками. За його словами, російські безпілотники регулярно пролітають над станцією, а один із них у минулому році влучив у захисний конфайнмент.

Окремо Володимир Зеленський вшанував пам’ять ліквідаторів аварії та всіх жертв Чорнобильської катастрофи, які, за його словами, віддали життя заради порятунку інших.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні понад 5 років незаконно вирощують сільськогосподарські культури, що може становити загрозу для здоров’я людей. Спеціалізована екологічна прокуратура через суд вимагає повернути державі ці землі.

Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

