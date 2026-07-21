 ЗСУ отримали перші бронежилети, адаптовані для жінок

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Головна Новини Суспільство 20:22, 21 липня, 2026

ЗСУ отримали перші бронежилети, адаптовані для жінок

Українські військовослужбовиці отримали перші бронежилети. Ілюстративне фото: МіноборониУкраїнські військовослужбовиці отримали перші бронежилети. Ілюстративне фото: Міноборони

Військовослужбовиці Збройних сил України отримали першу партію бронежилетів, розроблених з урахуванням жіночої анатомії. До війська передали 2 тисячі комплектів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За інформацією відомства, бронежилети закупила Агенція оборонних закупівель. Вартість першої партії становить 47 мільйонів гривень.

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Нове екіпірування виготовили з керамокомпозитних матеріалів у камуфляжі ММ-14. Особливістю бронежилетів є спеціальний демпферно-кліматичний підпір, який забезпечує кращу посадку.

У Міноборони зазначають, що бронежилети краще прилягають до тіла, не обмежують рухів, забезпечують належний рівень захисту та зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань.

«Забезпечення військовослужбовиць спеціалізованим екіпіруванням уже давно є стандартом у провідних арміях світу, і ми послідовно впроваджуємо його в Україні», — зазначив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

У відомстві додали, що це перша закупівля такого спорядження. Після початку його використання Агенція оборонних закупівель спільно з Міністерством оборони збере відгуки військовослужбовиць, щоб оцінити ефективність нового екіпірування.

Нагадаємо, раніше військовослужбовиці 426 полку безпілотних систем розповіли про службу та ставлення до 8 березня. Слід зазначити, що у 426 окремому полку безпілотних систем морської піхоти служать жінки як на бойових, так і на тилових посадах.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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