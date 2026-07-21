ЗСУ отримали перші бронежилети, адаптовані для жінок
-
- Марія ХаміцевичКореспондентка
-
Військовослужбовиці Збройних сил України отримали першу партію бронежилетів, розроблених з урахуванням жіночої анатомії. До війська передали 2 тисячі комплектів.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
За інформацією відомства, бронежилети закупила Агенція оборонних закупівель. Вартість першої партії становить 47 мільйонів гривень.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Нове екіпірування виготовили з керамокомпозитних матеріалів у камуфляжі ММ-14. Особливістю бронежилетів є спеціальний демпферно-кліматичний підпір, який забезпечує кращу посадку.
У Міноборони зазначають, що бронежилети краще прилягають до тіла, не обмежують рухів, забезпечують належний рівень захисту та зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань.
«Забезпечення військовослужбовиць спеціалізованим екіпіруванням уже давно є стандартом у провідних арміях світу, і ми послідовно впроваджуємо його в Україні», — зазначив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.
У відомстві додали, що це перша закупівля такого спорядження. Після початку його використання Агенція оборонних закупівель спільно з Міністерством оборони збере відгуки військовослужбовиць, щоб оцінити ефективність нового екіпірування.
Нагадаємо, раніше військовослужбовиці 426 полку безпілотних систем розповіли про службу та ставлення до 8 березня. Слід зазначити, що у 426 окремому полку безпілотних систем морської піхоти служать жінки як на бойових, так і на тилових посадах.
Останні новини про: Збройні сили України (ЗСУ)
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.