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Головна Новини Суспільство 5:17, 25 липня, 2026

Зеленський і Трамп зустрінуться у Вашингтоні: що відомо

Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 28 липня. Ілюстративне фото Associated PressЗеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 28 липня. Ілюстративне фото Associated Press

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 липня, відвідає США для зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на старшого вашингтонського кореспондента Радіо Свобода (RFERL) Алекса Рауфоглу.

За інформацією дипломатичних джерел видання, проведення зустрічі президентів України та США підтверджено на 28 липня в американській столиці.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп позитивно оцінив попередню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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