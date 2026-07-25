Зеленський і Трамп зустрінуться у Вашингтоні: що відомо
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 липня, відвідає США для зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на старшого вашингтонського кореспондента Радіо Свобода (RFERL) Алекса Рауфоглу.
За інформацією дипломатичних джерел видання, проведення зустрічі президентів України та США підтверджено на 28 липня в американській столиці.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп позитивно оцінив попередню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
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