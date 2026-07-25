Зеленський і Трамп зустрінуться у Вашингтоні: що відомо

Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 28 липня. Ілюстративне фото Associated Press

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 липня, відвідає США для зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на старшого вашингтонського кореспондента Радіо Свобода (RFERL) Алекса Рауфоглу.

За інформацією дипломатичних джерел видання, проведення зустрічі президентів України та США підтверджено на 28 липня в американській столиці.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп позитивно оцінив попередню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.