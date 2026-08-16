Свято в Південноукраїнську, яке об'єднало атомників, будівельників та громаду навколо благодійної мети

Минулої суботи Південноукраїнськ об’єднався навколо важливої справи - підтримки українських захисників. Найбільші підприємства міста - філія «ВП ПАЕС» і ПрАТ «Юженергобуд» - разом із благодійним фондом «Миколаїв Нескорений» та міською владою організували масштабний благодійний захід напередодні Дня будівельника.

Кожна святкова локація працювала на підтримку захисників. Поряд із ними були розміщені QR-коди для донатів, а долучитися до збору можна було під час дитячих активностей, інтерактивних заходів, концертної програми та інших ініціатив.

Для наймолодших організували анімаційну програму з казковими героями, аквагрим, пінну дискотеку, фотозони, батути, майстер-класи з гончарства й програмування, виставки творчих робіт і навіть дитячий будівельний майданчик з піском та іграшковою технікою.

До заходу долучилися представники Південноукраїнської АЕС – молодіжна організація ППО ПАЕС і ВП ГО «УкрЯТ» у Південноукраїнську. Вони пропонували гостям перевірити свої знання про атомну енергетику на «Колесі фортуни», взяти участь у безпрограшній лотереї, «синхронізувати енергосистему» на інтерактивному тренажері. Кожен учасник отримував подарунок за донат.

Працівники ПАЕС також допомагали в організації безпечного відпочинку - у складі команд Мальтійської служби та громадського формування з охорони правопорядку. Колеги-атомники долучилися й до хендмейд-ярмарку.

Святковий настрій створювала концертна програма. Гостей розважали творчі колективи міста, військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ а також зірки української сцени: Артем Нікітін, гурт TVORCHI, Катерина Бужинська, VOLKANOV. Їхні виступи ще раз довели: українська культура сьогодні також працює на Перемогу, підтримує благодійні ініціативи та об'єднує людей навколо спільної мети.

Промоутери протягом усього дня закликали долучатись до збору коштів для ЗСУ. Таке ж прохання лунало й під час відеозвернень військових та організаторів заходу – очільника благодійного фонду, керівників будівельних організацій міста та філії «ВП ПАЕС».

— Сьогодні ми не лише вітаємо будівельників, людей цієї почесної професії. Ми об`єдналися заради тих, хто захищає Україну. Саме завдяки нашим військовим ми маємо можливість працювати, будувати та планувати майбутнє, - зазначив генеральний директор філії «ВП ПАЕС» Вячеслав Стоянов.

Окремим джерелом допомоги став тематичний аукціон. Трофейний FPV-дрон придбали за 11 тисяч гривень, розписаний військовими тубус від гаубиці М777 - за 7 тисяч, а вимпел із підписом начальника ГУР Кирила Буданова - за 17 тисяч гривень.

Завдяки спільним зусиллям вдалося закумулювати понад 1 млн 718 тисяч гривень. Із них 572 826 гривень зібрали безпосередньо під час заходу. Будівельні компанії міста подвоїли зібрану суму, а колектив філії «ВП ПАЕС» підтримав ініціативу, перерахувавши аналогічну суму з фонду постійної благодійної акції «Допомога захисникам України».

Зібрані кошти дозволять закрити низку важливих запитів від військових і медиків Миколаївщини. Зокрема, планується:

виготовити повноцінний захисний антидроновий екран для самохідної артилерійської установки «Богдана» - орієнтовна вартість матеріалів 70 тис. грн;

придбати універсальну кабіну для підвісної терапії та інверторні кондиціонери для військового госпіталю - приблизно 230 тис. грн;

придбати мобільний командний центр Elpix для двох операторів і відеомодуль Elpix загальною вартістю 1 млн 300 тис. грн.

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