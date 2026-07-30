Без бар'єрів: на ПАЕС провели аудит доступності соціальних об'єктів

Створення безбар'єрного середовища сьогодні - не лише вимога часу, а й частина соціальної відповідальності великих підприємств. Особливої актуальності ця тема набула в умовах війни, коли кількість людей, які потребують безперешкодного доступу до об'єктів інфраструктури, суттєво зросла. На Південноукраїнській АЕС провели комплексний аудит доступності соціальних об'єктів за участю експертів громадської організації «Доступно.UA».

Ініціатором проведення аудиту виступила Атомпрофспілка за підтримки АТ «НАЕК «Енергоатом». Подібні перевірки вже відбулися у філіях компанії - на Хмельницькій і Рівненській АЕС, повідомляє Управління зв'язків з громадськістю і медіа філії «ВП ПАЕС».

Комплексна оцінка доступності

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Під час роботи експерти обстежили оздоровчо-реабілітаційний комплекс (ОРК) «Іскра», спорткомплекс (СК) «Олімп» та Палац культури (ПК) «Енергетик».

Фахівці оцінювали не лише наявність пандусів чи спеціальних санвузлів. Аудит охопив увесь шлях людини – від прибуття на територію об'єкта до отримання необхідної послуги.

У полі зору експертів були:

вхідні групи;

кути нахилу пандусів;

висота порогів;

ширина дверних прорізів;

маршрути пересування;

місця для паркування;

поручні;

санітарні кімнати;

доступність лікувальних і спортивних приміщень;

інформаційна навігація.

— Ми проводимо аудит, фіксуємо всі бар'єри, а також вдалі рішення. Потім готуємо детальний звіт із фотофіксацією, замірами та рекомендаціями, як зробити простір ще більш доступним для всіх, – розповідає заступниця керівника ГО «Доступно.UA» Наталя Пархитько.

За її словами, перевірка має комплексний характер і стосується всіх категорій маломобільних громадян: людей, які користуються кріслами колісними, пересуваються на милицях або протезах, людей із порушеннями зору чи слуху, літніх людей, а також батьків із дитячими візками.

Безбар'єрність – частина соціальної політики підприємства

На Південноукраїнській АЕС тема безбар‘єрності порушувалась ще до того, як вона набула загальнодержавного значення. А у 2021 році, після затвердження Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, на ПАЕС розробили комплексну програму з підвищення доступності об'єктів підприємства. Більшість передбачених нею заходів уже реалізовано.

На центральному вході до адміністративної будівлі ПАЕС розмістили інформацію з контактним номером відповідального працівника, який за потреби зустрічає та супроводжує людей з інвалідністю чи інших маломобільних відвідувачів. У коридорах адмінбудівлі прибрали пороги, обладнали зручні місця для заповнення документів, облаштували з'їзди, перевірили ліфти на відповідність вимогам доступності. У службовому транспорті передбачені спеціальні місця та механізми для перевезення людей з порушеннями опорно-рухового апарату, а на території підприємства облаштовані спеціальні паркувальні місця. Аналогічну роботу провели й на об`єктах соціальної інфраструктури філії «ВП ПАЕС». Під час аудиту експерти мали змогу оцінити її результати.

Як зазначає начальник відділу соціальних програм ПАЕС Валерій Кичак, підприємство прислухається до своїх працівників і враховує їхні пропозиції.

— Люди з інвалідністю самі підказують нам, що потрібно вдосконалити. Ми оперативно реагуємо на такі звернення, коригуємо напрями роботи й покращуємо умови як на робочих місцях, так і на маршрутах пересування територією підприємства, – говорить він.

Нині на Південноукраїнській АЕС працюють 156 працівників з інвалідністю, серед яких 11 ветеранів війни, які мають відповідний статус.

«Іскра»: реабілітація без бар'єрів

Особливу увагу аудитори приділили ОРК «Іскра». Саме тут проходять оздоровлення працівники підприємства, а з 2024 року й ветерани війни.

За словами директора комплексу Олександра Білика, останніми роками потреба у створенні доступного середовища значно зросла.

— У нас є пандуси для маломобільних груп, крісла колісні, милиці, спеціально обладнані ванни, кімната для людей з інвалідністю, санвузли, мобільне ліжко – багато чого вже застосовується на практиці, – говорить керівник.

Водночас у закладі розуміють: удосконалювати інфраструктуру потрібно постійно.

— Ми безумовно потребуємо порад професіоналів. Сподіваємося, що експерти підкажуть, що потрібно зробити, аби людям було ще комфортніше, – зазначає директор ОРК «Іскра».

Зроблено чимало, але є над чим працювати

Попередні висновки експертів загалом позитивні. У «Доступно.UA» відзначили продумані маршрути руху, нормативні паркувальні місця, наявність допоміжних засобів пересування, облаштовані пандуси та санвузли.

Особливо позитивно аудитори оцінили те, що в «Іскрі» є додаткові технічні засоби –ходунки, милиці та спеціальні крісла, які допомагають людям долати окремі архітектурні особливості будівель.

Водночас, як зазначають експерти, практично завжди є можливості для вдосконалення. Одним із напрямів, який потребує розвитку, є інформаційна навігація – зрозумілі покажчики, схеми території та позначення маршрутів. Особливо важливо це у громадських місцях з досить складною та розгалуженою логістикою, таких як ПК «Енергетик» і СК «Олімп».

— Завжди є куди рости, але загалом у нас позитивне враження. Тут дійсно намагаються дбати про маломобільних людей, створювати комфортні умови для їх спортивного та творчого розвитку, для оздоровлення, – підсумувала Наталя Пархитько.

В очікуванні рекомендацій

Протягом місяця після перевірки Південноукраїнська АЕС отримає детальний аналітичний звіт. У ньому буде:

фотофіксація кожного виявленого бар'єра;

детальні заміри;

опис існуючих позитивних рішень;

практичні рекомендації щодо усунення недоліків.

До роботи аудиторів були залучені й представники проєктного відділу ПАЕС. Це дозволить швидко опрацювати отримані рекомендації та визначити технічні рішення для подальшого вдосконалення інфраструктури.

Безбар'єрність – це про повагу до людини

Незалежний аудит став для Південноукраїнської АЕС не формальною перевіркою, а черговим етапом системної роботи, важливим інструментом подальшого розвитку соціальної інфраструктури відповідно до сучасних стандартів інклюзивності.

Безбар'єрність сьогодні – це не лише виконання державних будівельних норм. Це інвестиція у комфорт і гідність людей.

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