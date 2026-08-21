ГО «Захист Держави» організувала у Миколаєві лекцію Євгенія Магди про майбутнє України та виклики для Миколаївщини

У Миколаєві відбулася зустріч із українським журналістом і політологом, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Захід організувала громадська організація «Захист Держави».

Про це повідомляється на сторінці Миколаївського обласного осередка ГО «Захист Держави» у Facebook.

Під час відкритої дискусії учасники говорили про те, якою буде Україна після перемоги та які рішення необхідно ухвалювати вже сьогодні. Серед ключових тем були:

національні інтереси;

сценарії повоєнного розвитку;

виклики для держави, а також зокрема Миколаївщини;

відповідальність суспільства за майбутнє України.

Практичним продовженням зустрічі стала командна ділова гра, присвячена актуальним викликам Миколаївщини та їх осмисленню крізь призму історичної пам’яті. Представники громадської організації, активісти, науковці, підприємці, студенти та інші учасники спільно аналізували проблеми регіону, шукали можливі рішення та відстоювали власні позиції.

— Дякуємо Євгену Магді за цікаву лекцію-дискусію, а також всім учасникам за конструктивну роботу. Приємно і важливо, що всі разом ми говорили чесно й без зайвих пафосних слів. А саме, якою буде Україна після війни, які виклики на нас чекають, як захищати національні інтереси та які рішення потрібно ухвалювати вже зараз задля розвитку України, — зазначив за підсумками заходу керівник Миколаївського обласного осередка ГО «Захист Держави» Олександр Кузнєцов.

У громадській організації додали, що захід став майданчиком для відкритого діалогу та пошуку спільного бачення майбутнього Миколаївщини й України. Його учасники наголосили: майбутнє держави формується не лише після завершення війни, а вже сьогодні через знання, відповідальні рішення та готовність діяти.

Нагадаємо, у Миколаєві молодіжні активісти з Руху Молодих «Захист Держави» провели дводенну громадську акцію «Голос молоді — майбутнє громади». Її метою стало вивчення думок молодих містян щодо актуальних проблем громади, можливостей для розвитку та їхнього бачення майбутнього Миколаєва.

Також повідомлялося, до Дня Конституції України ГО «Захист Держави» провела у Миколаєві акцію «Конституція — це про кожного». Захід став майданчиком для відкритого діалогу з містянами про права і свободи людини, відповідальність громадян та роль Конституції в сучасній Україні.