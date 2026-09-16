У Миколаєві пройшли відкриті змагання з бадмінтону  за підтримки ГО «Захист Держави»

У Миколаєві відбулися змагання з бадмінтону, які об’єднали юних спортсменів, студентів, аматорів, представників бадмінтонних клубів, ветеранів спортивного руху та представників ГО «Захист Держави».

Захід відбувся за підтримки Федерації бадмінтону Миколаївської області та сприяння Миколаївського районного осередку ГО «Захист Держави», повідомляється на сторінці громадської організації у Facebook.

Турнір відбувся до Дня міста Миколаєва та Дня фізичної культури і спорту України на базі Фізкультурно-оздоровчого комплексу НУК імені Адмірала Макарова. Учасники змагалися за спортивні результати, водночас майданчик став місцем зустрічі різних поколінь, обміну досвідом і спілкування.

— Цінність таких змагань — не лише у перемогах і спортивних результатах. Тут передаються досвід і традиції, формується повага одне до одного та відчуття спільності, — зазначив учасник змагань і представник ГО «Захист Держави» Сергій Гололобов.

Організатори подякували Федерації бадмінтону Миколаївської області, НУК імені адмірала Макарова, тренерам, суддям, спортсменам, батькам та всім, хто долучився до проведення турніру.

Переможців і призерів змагань відзначили нагородами. Учасникам побажали нових спортивних досягнень та подальших успіхів.

Нагадаємо, у Миколаєві відбувся патріотичний автопробіг до Дня Державного Прапора України, організований Миколаївським осередком ГО «Захист Держави».

Раніше повідомлялося, у Миколаєві молодіжні активісти з Руху Молодих «Захист Держави» провели дводенну громадську акцію «Голос молоді — майбутнє громади». Її метою стало вивчення думок молодих містян щодо актуальних проблем громади, можливостей для розвитку та їхнього бачення майбутнього Миколаєва.