Рух Молодих «Захист Держави» провів у Миколаєві акцію-опитування «Голос молоді — майбутнє громади», фото Захист Держави

У Миколаєві молодіжні активісти з Руху Молодих «Захист Держави» провели дводенну громадську акцію «Голос молоді — майбутнє громади». Її метою стало вивчення думок молодих містян щодо актуальних проблем громади, можливостей для розвитку та їхнього бачення майбутнього Миколаєва.

Про це повідомляється на сторінці Миколаївського обласного осередку громадської організації «Захист Держави» у Facebook.

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У межах акції волонтери з молодіжного крила ГО «Захист Держави» проводили анкетування на вулиці Соборній біля Каштанового скверу. До опитування запрошували миколаївців віком від 14 до 35 років.

Учасники відповідали на запитання про те, що найбільше турбує молодь, яких можливостей для навчання, розвитку та самореалізації бракує, а також чи готові молоді люди долучатися до громадського життя та брати відповідальність за майбутнє громади й країни.

— Ми хотіли отримати живий зріз громадської думки молодих людей, щоб краще зрозуміти їхні потреби, проблеми та бачення майбутнього. Кожна відповідь має значення, адже за результатами анкет стоять реальні люди, їхні очікування, ідеї та прагнення, — зазначила представниця Руху Молодих «Захист Держави» Дар'я Єгорова.

За словами організаторів, результати опитування планують використати для подальшої роботи з молоддю та формування нових громадських ініціатив.

У Руху Молодих «Захист Держави» також закликали миколаївців долучатися до їх команди, зокрема як до простору для молодих людей, які хочуть розвиватися, реалізовувати власні ідеї та брати активну участь у житті громади.

За більш детальною інформацією слід звертатися до офісу Миколаївського обласного осередка ГО «Захист Держави» за адресою:

м. Миколаїв, вул. Шевченка, 42 / 18 (графік роботи: Пн-Пт, 9:00 – 17:00),

тел. +38 (066) 00-41-639

Рух Молодих «Захист Держави» провів у Миколаєві акцію-опитування «Голос молоді — майбутнє громади», фото Захист Держави

Рух Молодих «Захист Держави» провів у Миколаєві акцію-опитування «Голос молоді — майбутнє громади», фото Захист Держави

Рух Молодих «Захист Держави» провів у Миколаєві акцію-опитування «Голос молоді — майбутнє громади», фото Захист Держави

Рух Молодих «Захист Держави» провів у Миколаєві акцію-опитування «Голос молоді — майбутнє громади», фото Захист Держави

Рух Молодих «Захист Держави» провів у Миколаєві акцію-опитування «Голос молоді — майбутнє громади», фото Захист Держави

Рух Молодих «Захист Держави» провів у Миколаєві акцію-опитування «Голос молоді — майбутнє громади», фото Захист Держави

Рух Молодих «Захист Держави» провів у Миколаєві акцію-опитування «Голос молоді — майбутнє громади», фото Захист Держави

Рух Молодих «Захист Держави» провів у Миколаєві акцію-опитування «Голос молоді — майбутнє громади», фото Захист Держави

Рух Молодих «Захист Держави» провів у Миколаєві акцію-опитування «Голос молоді — майбутнє громади», фото Захист Держави

Рух Молодих «Захист Держави» провів у Миколаєві акцію-опитування «Голос молоді — майбутнє громади», фото Захист Держави

Нагадаємо, після звернення громади і ГО «Захист Держави» у Вознесенську призупинили будівельні роботи поблизу багаторічних дубів. До перевірки також долучилися фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Також повідомлялося, до Дня Конституції України ГО «Захист Держави» провела у Миколаєві акцію «Конституція — це про кожного». Захід став майданчиком для відкритого діалогу з містянами про права і свободи людини, відповідальність громадян та роль Конституції в сучасній Україні.