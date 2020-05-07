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Уже в мае возобновятся матчи немецкой Бундеслиги. Вопрос футбола немецкие министры обсуждали дольше, чем школы и детские учреждения.
Об этом пишет hromadske.
На совещании канцлера Ангелы Меркель с министрами решили дать разрешение на возобновление соревнований, конкретную дату должен определить сама лига — это будет 15 или 22 мая. Как отмечает издание, этот вопрос власти обсуждали дольше, чем вопрос работы школ и детских учреждений.
Однако полностью ограничения не отменяют — игроки должны обязательно тренироваться на воздухе, а матчи будут проходить без зрителей.
Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зейферт отметил, что играть без зрителей — не идеальное решением, но сейчас выбора просто нет.
Таким образом, немецкий чемпионат станет первым из топовых лиг Европы, который возобновит матчи. Например, чемпионаты Франции и Нидерландов завершили досрочно — чемпионом Франции объявили столичный «ПСЖ», а в Нидерландах сезон завершили без победителя.
Напомним, что Олимпийский комитет Греции отменил эстафету Олимпийского огня, чтобы защитить население страны от распространения коронавируса.
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Уже в мае возобновятся матчи немецкой Бундеслиги. Вопрос футбола немецкие министры обсуждали дольше, чем школы и детские учреждения.
Об этом пишет hromadske.
На совещании канцлера Ангелы Меркель с министрами решили дать разрешение на возобновление соревнований, конкретную дату должен определить сама лига — это будет 15 или 22 мая. Как отмечает издание, этот вопрос власти обсуждали дольше, чем вопрос работы школ и детских учреждений.
Однако полностью ограничения не отменяют — игроки должны обязательно тренироваться на воздухе, а матчи будут проходить без зрителей.
Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зейферт отметил, что играть без зрителей — не идеальное решением, но сейчас выбора просто нет.
Таким образом, немецкий чемпионат станет первым из топовых лиг Европы, который возобновит матчи. Например, чемпионаты Франции и Нидерландов завершили досрочно — чемпионом Франции объявили столичный «ПСЖ», а в Нидерландах сезон завершили без победителя.
Напомним, что Олимпийский комитет Греции отменил эстафету Олимпийского огня, чтобы защитить население страны от распространения коронавируса.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный