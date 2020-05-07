Уже в мае возобновятся матчи немецкой Бундеслиги. Вопрос футбола немецкие министры обсуждали дольше, чем школы и детские учреждения.

Об этом пишет hromadske.

На совещании канцлера Ангелы Меркель с министрами решили дать разрешение на возобновление соревнований, конкретную дату должен определить сама лига — это будет 15 или 22 мая. Как отмечает издание, этот вопрос власти обсуждали дольше, чем вопрос работы школ и детских учреждений.

Однако полностью ограничения не отменяют — игроки должны обязательно тренироваться на воздухе, а матчи будут проходить без зрителей.

Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зейферт отметил, что играть без зрителей — не идеальное решением, но сейчас выбора просто нет.

Таким образом, немецкий чемпионат станет первым из топовых лиг Европы, который возобновит матчи. Например, чемпионаты Франции и Нидерландов завершили досрочно — чемпионом Франции объявили столичный «ПСЖ», а в Нидерландах сезон завершили без победителя.

Напомним, что Олимпийский комитет Греции отменил эстафету Олимпийского огня, чтобы защитить население страны от распространения коронавируса.