Николаевскому прыгуну в воду Илье Кваше, который в 2008 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине, запретили тренироваться в столичном специализированном зале «наземной подготовки» для спортсменов Национальной сборной Украины по прыжкам в воду.

Об этом он сообщил в Stories на своей официальной странице в Instagram.

На его именном шкафчике под номером 98 появилось сразу четыре объявления о том, что спортсменам-любителям, собственникам абонементов старше 10 лет сюда вход категорически запрещен.

Илья Кваша считает, что таким образом главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева решила продемонстрировать, что олимпийским чемпионам, которые закончили карьеру, в зале не рады. Также николаевский спортсмен предположил, что такое негативное отношение к нему появилось после открытия собственного клуба по прыжкам в воду «Active dive club».

— Это когда создаешь «Active dive club» и пытаешься популяризировать вид спорта. Спортсмены, мой вам совет (и родители): делите все слова Тамары Токмачевой на 100. Сколько рассказов о светлом будущем было юным дарованиям… И столько же закончили спорт, не реализовав ни одной обещанной медали. Ох, сколько всего еще могу сказать, но подожду, — написал Илья Кваша.

Николаевский прыгун в воду предполагает, что тренер сборной лично распечатала и приклеила объявления на его шкафчик.

Илья Кваша — Олимпийский чемпион, чемпион мира и 9-кратный чемпион Европы. Награжден орденом «За мужество» III степени. В 2019 году он завершил профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Илья Кваша рассказал, что для полной коллекции всех наград единственное, чего ему не хватило – это золотая медаль с Олимпийских игр.