В Николаеве прошел международный турнир в восстановленном Шахматном в клубе. В гройсметрвом соревновании принимают участие 10 подростков с 4 стран мира.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Заместитель главного судьи турнира Руслан Хамзин рассказал, что в соревнованиях взяли участие представители Украины, Индии, Чехии и Казахстана.

— Это достаточно серьезный турнир, три гроссмейстера приняли участие. Остальные участники – мастера и кандидаты в мастера, - сказал Руслан Хамзин.

В соревновании участники имеют возможность выполнить норму международного гроссмастерства. По словам заместителя судьи турнира эта высота покоряется не сразу.

— Для этого надо её выполнить аж три раза и только третий раз - зачетный. Норма для гроссмейстера 7 очков и для каждого по разному рассчитываются баллы, - отметил Руслан Хамзин.

Николаев на турнире представляют Виталий Сивук, который имеет уже звание международного мастера, а также Владислав Ларкин, Андрей Левицкий и Пен Ли Мин – могут претендовать на звание гроссмейстерской нормы.

Этот международный турнир проходит по системе 10 спортсменов – 9 кругов. Победителя выберут 17 мая.

В последний раз в Николаевском шахматном клубе соревнования проводились в 2005 году.

Напомним, недавно в Николаеве показали отремонтированный шахматный клуб — задержку объяснили сложностями фундамента.

Отметим, что на реконструкцию клуба власти потратили 23,5 миллиона гривен.