В Николаеве прошел международный турнир в восстановленном Шахматном в клубе. В гройсметрвом соревновании принимают участие 10 подростков с 4 стран мира.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Заместитель главного судьи турнира Руслан Хамзин рассказал, что в соревнованиях взяли участие представители Украины, Индии, Чехии и Казахстана.
— Это достаточно серьезный турнир, три гроссмейстера приняли участие. Остальные участники – мастера и кандидаты в мастера, - сказал Руслан Хамзин.
В соревновании участники имеют возможность выполнить норму международного гроссмастерства. По словам заместителя судьи турнира эта высота покоряется не сразу.
— Для этого надо её выполнить аж три раза и только третий раз - зачетный. Норма для гроссмейстера 7 очков и для каждого по разному рассчитываются баллы, - отметил Руслан Хамзин.
Николаев на турнире представляют Виталий Сивук, который имеет уже звание международного мастера, а также Владислав Ларкин, Андрей Левицкий и Пен Ли Мин – могут претендовать на звание гроссмейстерской нормы.
Этот международный турнир проходит по системе 10 спортсменов – 9 кругов. Победителя выберут 17 мая.
В последний раз в Николаевском шахматном клубе соревнования проводились в 2005 году.
Напомним, недавно в Николаеве показали отремонтированный шахматный клуб — задержку объяснили сложностями фундамента.
Отметим, что на реконструкцию клуба власти потратили 23,5 миллиона гривен.
В Николаеве прошел международный турнир в восстановленном Шахматном в клубе. В гройсметрвом соревновании принимают участие 10 подростков с 4 стран мира.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Заместитель главного судьи турнира Руслан Хамзин рассказал, что в соревнованиях взяли участие представители Украины, Индии, Чехии и Казахстана.
— Это достаточно серьезный турнир, три гроссмейстера приняли участие. Остальные участники – мастера и кандидаты в мастера, - сказал Руслан Хамзин.
В соревновании участники имеют возможность выполнить норму международного гроссмастерства. По словам заместителя судьи турнира эта высота покоряется не сразу.
— Для этого надо её выполнить аж три раза и только третий раз - зачетный. Норма для гроссмейстера 7 очков и для каждого по разному рассчитываются баллы, - отметил Руслан Хамзин.
Николаев на турнире представляют Виталий Сивук, который имеет уже звание международного мастера, а также Владислав Ларкин, Андрей Левицкий и Пен Ли Мин – могут претендовать на звание гроссмейстерской нормы.
Этот международный турнир проходит по системе 10 спортсменов – 9 кругов. Победителя выберут 17 мая.
В последний раз в Николаевском шахматном клубе соревнования проводились в 2005 году.
Напомним, недавно в Николаеве показали отремонтированный шахматный клуб — задержку объяснили сложностями фундамента.
Отметим, что на реконструкцию клуба власти потратили 23,5 миллиона гривен.