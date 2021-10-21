Николаевский прыгун в воду, бронзовый призер Олимпийских игр – 2008 Илья Кваша решил подать свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Украины по прыжкам в воду.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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В настоящее время Илья Кваша готовит комплексную программу подготовки спортсменов, которую представит в ходе конкурсного отбора.

Он написал, что в решении подать свою кандидатуру его поддержали подопечные, родители детей, которых он тренирует, а также другие коллеги-тренеры.

— Мы можем месяцами обсуждать с вами результаты Олимпийских Игр. Мы можем месяцами говорить о подготовке, о том, как подготовили и какие планы были. Мы можем говорить много и долго, но что это изменит? Ничего. Учитывая своё огромное желание +многолетний опыт + желание других людей (родители, дети, тренера), я принял ответственное решение — написать программу и подать свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Украины по прыжкам в воду — написал Илья Кваша.

В настоящее время главным тренером сборной команды Украины по прыжкам в воду является Тамара Токмачева.

Напомним, в феврале между Ильей Квашой и Тамарой Токмачевой произошел конфликт. Ему запретили тренироваться в столичном специализированном зале «наземной подготовки» для спортсменов Национальной сборной Украины по прыжкам в воду.

Илья Кваша считает, что таким образом главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева решила продемонстрировать, что олимпийским чемпионам, которые закончили карьеру, в зале не рады. Также николаевский спортсмен предположил, что такое негативное отношение к нему появилось после открытия собственного клуба по прыжкам в воду «Active dive club».