Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева поздравила николаевца Александра Абраменко с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде в Пекине и заявила, что власть пытается создать «хорошие условия для развития этого вида спорта».

Об этом она написала в Facebook.

— Мы, как местное самоуправление, пытаемся создать хорошие условия для развития этого вида спорта. В Николаевский областной совет предоставили проект по реконструкции или предоставлению помещения для тренировок. Было принято решение об открытии отделения фристайла в Николаевской областной детско-юношеской школе, — вспомнила Анна Замазеева.

Она заявила, что в Николаеве фристайлом занимаются 44 воспитанника ДЮСШ.

Напомним, что Анна Замазеева упрекнула депутата от «За майбутнє» Оксану Калюжную за то, что та не подавала каких-либо конкретных предложений по развитию спорта. Так Анна Замазеева отреагировала на критику депутата по поводу того, что глава облсовета и губернатор Виталий Ким мало уделяют внимания спорту и развитию фристайла.

При этом нужно вспомнить, как депутат Оксана Калюжная заявляла, что облгосадминистрация не выполнила рекомендации постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта о создании рабочей группы по возрождению николаевского фристайла.

Она же пожаловалась на нехватку инвентаря для нового отделения фристайла в Николаеве.

Перед этим олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко лично пришел на комиссию облсовета, чтобы обратить внимание власти на проблемы фристайла в Николаеве.

Ранее НикВести писали, что в феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу. Во время презентации Александр Абраменко выразил надежду, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве, а его тренер Максим Нескоромный заявил, что из-за отсутствия в городе тренировочной базы по фристайлу он теряет спортсменов.

В ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.