Анна Замазеева

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева упрекнула депутата от «За майбутнє» Оксану Калюжную за то, что та не подавала каких-либо конкретных предложений по развитию спорта. Так Анна Замазеева отреагировала на критику депутата по поводу того, что глава облсовета и губернатор Виталий Ким мало уделяют внимания спорту и развитию фристайла.

На своей странице в Facebook Оксана Калюжная поделилась новостью об открытии новой спортшколы в Кропивницком. Она была построена в рамках проекта президента Владимира Зеленского по созданию спортивных магнитов. Она раскритиковала руководство Николаевщины за то, что они не посещают профильную комиссию облсовета, в которую она входит, и не пытаются найти в госбюджете деньги на развитие фристайла.

Оксана Калюжная

— Боль, стыд, разочарование. Глава ОГА отписался от новости, за одну секунду, заместители молчат, глава облсовета, тоже. Мне кажется, что в 2022 году будет продолжаться битва. Такое впечатление, нашей власти, — все равно. Посудите сами, Виталий Ким взял на себя лично вопросы спорта. Но к нашей профильной комиссии он абсолютно безразличен. На заседании профильной комиссии облсовета по вопросам образования, науки, инноваций, семьи, молодежи и спорта, культуры и духовности Виталий Ким — глава Николаевской ОГА ни разу не присутствовал, а председатель облсовета, всего 1 раз, когда по моему приглашению приехал Чемпион Александр Абраменко! Это за весь год! Не интересно, — написала Оксана Калюжная.

Глава облсовета Анна Замазеева отреагировала на критику и в ответ упрекнула депутата в том, что та не подала каких-либо предложений в данном направлении.

— Вы меня удивляете. Где ваша работа в этом направлении? Сколько предложений и какую сумму на какую программу или мероприятие вы попросили, обработали и предоставили ОГА для выполнения? Это Ваша профильная комиссия и прямая обязанность работы в областном совете. Напоминаю, что вы в совет пришли не кнопки давить и говорить, а работать для людей, так работайте в комиссии, — ответила Анна Замазеева.

Оксана Калюжная на это сказала, что глава облсовета тоже обязана работать, назвав ее «непревзойденной красавицей».

— Вы очень красивая женщина. Очень! Вы заблудились. Не всегда Ваше очарование будет решением вопроса. А я, работаю 4-й созыв, именно для людей. А в комиссии, Вы тоже обязаны работать. И, да, наша непревзойденная красавица, не только в бюджетной, земельной и ЖКХ, — написала депутат.

Позже Анна Замазеева снова указала, что Оксана Калюжная не подавала каких-либо предложений к проектам и программам по развитию спорта.

— Еще раз напоминаю, что это Ваша профильная комиссия и Ваша обязанность, Оксана! Вы за год не подали ни одного обработанного документа от себя: где указана сумма, мероприятие, программа, на которую вы предлагаете выделить средства на развитие спорта! Вы в совет пришли не кнопки давить, а работать, так подайте этот документ для работы ОГА! — написала Анна Замазеева.

Оксана Калюжная в ответ подчеркнула, что депутаты работают на общественных началах в то время, как глава облсовета получает зарплату.

— Давайте не будем указывать кому что делать, а будем каждый выполнять свою работу. Не тыкайте мне на какие-то пробелы, или на недоработку чего-то. Я как депутат работаю, на общественных началах. Вы получаете за свою работу з/п... Я за это, кстати, отдала свой голос. Так, может, мы с Вами, Анна, найдем компромисс, ради наших граждан. Я вручение грамот ко Дню учителя Вам простила, нам придется работать и дальше, ради общего интереса общества. Мне мой голос жалко... Подвело первое впечатление, — написала Оксана Калюжная.

Ранее Оксана Калюжная заявляла, что облгосадминистрация не выполнила рекомендации постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта о создании рабочей группы по возрождению николаевского фристайла.

Перед этим олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко лично пришел на комиссию облсовета, чтобы обратить внимание власти на проблемы фристайла в Николаеве.

До того в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу.

Напомним, в ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.

В мае 2020 в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла, так как в сентябре 2019 Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят этот трамплин.

В марте 2018 года олимпийский чемпион говорил, что из-за того, что в Украине нет спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта, фристайлисты готовятся к соревнованиям в спорткомплексах Швейцарии и Белоруссии.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.