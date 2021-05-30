Депутат Николаевского областного совета Оксана Калюжная рассказала, что облгосадминистрация не выполнила рекомендации постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта о создании рабочей группы по возрождению николаевского фристайла.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

В рекомендациях от 13 мая говорилось о том, что ОГА рекомендовано «создать и утвердить распоряжением главы Николаевской облгосадминистрации до 19 мая состав рабочей группы, включив депутатов и тренеров».

— Областная администрация затягивает процесс утверждения списка рабочей группы по возрождению николаевского фристайла, не выполняя, таким образом, рекомендации постоянной профильной комиссии Николаевского областного совета от 13 мая. Как так? Вы не поддерживаете развитие спорта в нашей области? Не уважаете выдающихся спортсменов и тренеров? Вас не интересует будущее наших детей? – указала Оксана Калюжная.

Ее сообщении прокомментировал заместитель главы облгосадминистрации Александр Трайтли, заявив, что все «немного не так».

Он также скинул ссылку на публикацию пресс-службы ОГА о том, что «В Николаевской ОГА пообщались с олимпийским чемпионом Александром Абраменко по развитию фристайла». Ему на это ответили, что вопрос касался не встреч чиновников по вопросу развития фристайла, а подготовки распоряжения о составе рабочей группы.

В итоге глава облсовета Анна Замазеева указала, что в понедельник пройдет встреча по данному вопросу.

Ранее в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу.

Напомним, в ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.

В мае 2020 в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла, так как в сентябре 2019 Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят этот трамплин.

В марте 2018 года олимпийский чемпион говорил, что из-за того, что в Украине нет спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта, фристайлисты готовятся к соревнованиям в спорткомплексах Швейцарии и Белоруссии.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.