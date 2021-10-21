Новое отделение фристайла в областной спортшколе посещают уже 30 детей, однако для занятий не хватает спортивного оборудования и инвентаря.

Об этом написала депутат областного совета, член комиссии по вопросам спорта Оксана Калюжная на своей странице в Facebook.

Депутат отметила, что в областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школе уже создано 3 группы по 10 человек. Дополнительно выявили желание заниматься еще 10 детей, а это минимум 1 группа.

— И спрос есть, и тренеры есть, и желание родителей физически развивать своих детей, также!!! Нас хотели «взять на слабо», не верили, что детей мы наберем... Мы доказали, что фристайлом хотят заниматься, и будущее в этом прекрасном олимпийском виде спорта. Ведь, Николаевщина — это единственная область, которая имеет олимпийского чемпиона Александра Абраменко, — написала Оксана Калюжная.

Однако, по ее словам, для такого количества детей не создали необходимые условия — они вынуждены заниматься на одном батуте. Также не хватает матов и спортивных дорожек. Депутат обратилась к профильному заместителю губернатора Александру Трайтли и начальнику управления спорта ОГА Виктору Гинкулу, потребовав объяснить дальнейшие шаги в развитии фристайла.

— В чем мой пост печален: как могут заниматься 30, а в перспективе еще больше детей на одном батуте?! Не имея ни спортивной дорожки для акробатических упражнений, ни достаточного количества спортивных матов для безопасности, ни... очень многого. Областная власть почему-то не верила, что отделение фристайла будет пользоваться спросом. А теперь, пожалуйста, предоставьте объяснения, Александр Трайтли, Виктор Гинкул, какие шаги вы как власть, будете в дальнейшем принимать? Объясните, пожалуйста, родителям, тренерам, профильной депутатской комиссии, Чемпиону Украины: чего дальше нам всем ждать?! Измором взять, как вы уже поняли, нас не получится. Будем и в дальнейшем, отстаивать и отвоевывать. Но, разве нельзя все это решить, без «военных действий»?! И, еще вопрос: как вы считаете, разве не время уже, наконец, собрать рабочую группу по возрождению фристайла? — написала она.

Напомним, что отделение фристайла в Николаеве открылось 1 сентября.

Ранее НикВести писали, что в феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу. Во время презентации Александр Абраменко выразил надежду, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве, а его тренер Максим Нескоромный заявил, что из-за отсутствия в городе тренировочной базы по фристайлу он теряет спортсменов.

Напомним, в ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.

В мае 2020 в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла, так как в сентябре 2019 Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят этот трамплин.

В марте 2018 года олимпийский чемпион говорил, что из-за того, что в Украине нет спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта, фристайлисты готовятся к соревнованиям в спорткомплексах Швейцарии и Белоруссии.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.

Разработчик проекта строительства современного спортивного комплекса по фристайлу в Николаеве Максим Белоножко рассказал, что примерная стоимость нового трамплина – 10 миллионов гривен.

При этом губернатор Николаевщины Виталий Ким заверил депутатов, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.